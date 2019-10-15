Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка, 2019

Отчаянные приятели Джей и Боб снова вместе. В продолжении культовой комедии они попадутся на незаконном выращивании марихуаны. Друзьям придется отправиться под суд, однако ловкий адвокат, который появляется неизвестно откуда, снимает с них обвинения. Обманом он заставляет приятелей подписать документ, по условиям которого они больше не могут называться своими именами. А все права на Джея и Молчаливого Боба теперь принадлежат голливудской студии.