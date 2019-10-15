Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
Киноафиша Фильмы Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
Jay and Silent Bob Reboot

Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка, 2019

2019 / США
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Отчаянные приятели Джей и Боб снова вместе. В продолжении культовой комедии они попадутся на незаконном выращивании марихуаны. Друзьям придется отправиться под суд, однако ловкий адвокат, который появляется неизвестно откуда, снимает с них обвинения. Обманом он заставляет приятелей подписать документ, по условиям которого они больше не могут называться своими именами. А все права на Джея и Молчаливого Боба теперь принадлежат голливудской студии.

  • В эпизоде, где Бен Аффлек показывает героям своего ребенка, снималась дочь актера, исполняющего роль Джея.
  • Кевин Смит рассказывал, что часть экранного времени была уделена Стэну Ли. Однако создатель комиксов скончался до съемок.
  • Это первая лента, где снимаются вместе Бен Аффлек и Кевин Смит, начиная с 2006 года. Актеры серьезно поссорились и помирились лишь перед началом работы над перезапуском «Джея и Молчаливого Боба».
  • Исполнитель роли Боба является также режиссером и сценаристом проекта. Он признался, что задумался о новом фильме в 2018 году, когда пережил тяжелый сердечный приступ.
  • В течение всей картины Джей носит шляпу с пуговицей в виде мультяшного медведя за рулем. Это отсылка к анимационному сериалу «Клерки», где также появляются главные персонажи фильма.

Неугомонные приятели Джей и молчаливый Боб вынуждены вернуться в Голливуд, когда узнают, что студия готовит новую экранизацию комикса о Пыхаре и Хронике, прототипами которых стали они сами.

5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 21 января 2020
Премьера в мире 15 октября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Кевин Смит
Кевин Смит
В ролях
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Кевин Смит
Кевин Смит
Шеннон Элизабет
Шеннон Элизабет
Джейсон Мьюз
Джейсон Мьюз
Джо Манганьелло
Джо Манганьелло
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Клерки 3
Клерки 3 (2022)
7.3846154
Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар
Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар (2001)
7.6923075
Йоганутые
Йоганутые (2015)
4.5333333
Девушка из Джерси
Девушка из Джерси (2004)
7.6
Клерки 2
Клерки 2 (2006)
6.9
Клерки
Клерки (1994)
7.428571
Догма
Догма (1999)
7.8461537
Двойной копец
Двойной копец (2010)
7.275862
Черные праздники
Черные праздники (2016)
5
Зак и Мири снимают порно
Зак и Мири снимают порно (2008)
7.185185
В погоне за Эми
В погоне за Эми (1996)
7.214286
Девушка моего лучшего друга
Девушка моего лучшего друга (2008)
7.35
Постер фильма Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Уже не камео: Бен Аффлек получит значимую роль в «Тусовщиках из супермаркета 2» Топор войны между актером и Кевином Смитом окончательно зарыт в землю.
Написать
21 сентября 2020 15:24
Это серьезно: ребут «Джея и Молчаливого Боба» побил кассовый рекорд «Мстителей: Финал» Кевин Смит «нанес ответный удар».
Написать
13 марта 2020 09:48
Кевин Смит опубликовал историческое фото Марка Хэмилла со съемок «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» Создатель культовой комедии ностальгирует по давно минувшим дням.
Написать
23 января 2020 11:04
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App