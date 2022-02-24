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Грант Гастин
Грант Гастин
Grant Gustin
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Грант Гастин
Grant Gustin
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Дата рождения
14 января 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Норфолк, Вирджиния, США
Рост
183 см
Биография Гранта Гастина
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Фильмография Гранта Гастина
Руби, собака-спасатель
биография, драма, семейный
2022, США
6.0
Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
комедия
2019, США
5.0
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Грант Гастин обретает четвероногую напарницу в трейлере семейного фильма «Спасен Руби»
Получилось очень трогательно.
Написать
24 февраля 2022 16:31
Грант Гастин согласился сняться в девятом сезоне «Флэша»
Ему предложили выгодный контракт.
Написать
31 января 2022 10:20
Канал CW представил трейлер кроссовера «Армагеддон» в рамках сериала «Флэш»
Кроссовер стартует 16 ноября и будет включать пять эпизодов.
Написать
20 октября 2021 15:42
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