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Клерки 3
Clerks 3
Клерки 3, 2022
2022 / США
Трейлер
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Жанр:
комедия
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Год выпуска
2022
Режиссер
Кевин Смит
В ролях
Джейсон Мьюз
Кевин Смит
Брайан О’Хэллоран
Розарио Доусон
Тревор Ферман
Все актеры и съемочная группа
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Рэнделл начинает съемки собственного фильма в первом трейлере «Клерков 3»
Старые друзья возвращаются.
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7 июля 2022 12:37
Кевин Смит опубликовал фото из монтажной комнаты «Клерков 3»
Постпродакшен триквела почти закончен.
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3 февраля 2022 16:43
Кевин Смит заканчивает работу над «Клерками 3»
Режиссер завершает монтаж звука.
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31 января 2022 17:06
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