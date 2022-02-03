Клерки, 1994

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме В одном из магазинчиков Нью-Джерси работают два продавца - добропорядочный Данте Хикс и грубиян Рэнделл Грейвс. Очередной рабочий день Данте выдается просто отвратительным: ужасные новости, нападки покупателей, проблемы с девушкой… Рэндалл старается поддержать коллегу, но делает только хуже. Единственное, что скрашивает никчемное существование двух клерков - это возможность обсудить все происходящее. Развернуть Кевин Смит, страстный поклонник комиксов, продал большую часть своей коллекции, чтобы профинансировать этот фильм. Позднее большинство комиксов ему удалось выкупить обратно.

Джейсон Райтман сказал, что именно благодаря этому фильму он захотел стать режиссером. Когда Кевин Смит узнал об этом, он иронично заметил: “Ты сын Айвана Райтмана. Ты вырос на съемках фильмов “Охотники за привидениями” и “Добровольцев поневоле”. Это благодаря МНЕ ты понял, что хочешь быть режиссером?!”

Кевин Смит работал в магазине, где снимали фильм. Съемки шли три недели подряд по ночам. Смит приходил на работу в 6 утра, заканчивал смену в 11 вечера, а затем начинались съемки, которые продолжались до 4 утра. После этого он пытался выспаться за пару часов, прежде чем вернуться к работе.

Изначально роль Рэндала играл сам Кевин Смит. Это объясняет, почему у этого персонажа самые запоминающиеся реплики. Развернуть Умопомрачительно смешная и местами шокирующая "авторская" комедия о молодых ребятах, работающих продавцами и служащими в крохотных, среднего пошиба магазинчиках (бакалея и видеопрокат) захудалого района Нью-Йорка. Развернуть 7.4 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 1994 Премьера в России 25 марта 1994 Премьера в мире 22 января 1994 Возраст 18+ Режиссер Кевин Смит В ролях Брайан О'Хэллоран Джефф Андерсон Мэрилин Гиглиотти Лиза Спунауэр Джейсон Мьюз Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Клерки 3 (2022) 0 2 постера

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