Клерки, 1994

В одном из магазинчиков Нью-Джерси работают два продавца - добропорядочный Данте Хикс и грубиян Рэнделл Грейвс. Очередной рабочий день Данте выдается просто отвратительным: ужасные новости, нападки покупателей, проблемы с девушкой… Рэндалл старается поддержать коллегу, но делает только хуже. Единственное, что скрашивает никчемное существование двух клерков - это возможность обсудить все происходящее.
Умопомрачительно смешная и местами шокирующая "авторская" комедия о молодых ребятах, работающих продавцами и служащими в крохотных, среднего пошиба магазинчиках (бакалея и видеопрокат) захудалого района Нью-Йорка.