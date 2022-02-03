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Clerks

Клерки, 1994

1994 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В одном из магазинчиков Нью-Джерси работают два продавца - добропорядочный Данте Хикс и грубиян Рэнделл Грейвс. Очередной рабочий день Данте выдается просто отвратительным: ужасные новости, нападки покупателей, проблемы с девушкой… Рэндалл старается поддержать коллегу, но делает только хуже. Единственное, что скрашивает никчемное существование двух клерков - это возможность обсудить все происходящее.

  • Кевин Смит, страстный поклонник комиксов, продал большую часть своей коллекции, чтобы профинансировать этот фильм. Позднее большинство комиксов ему удалось выкупить обратно.
  • Джейсон Райтман сказал, что именно благодаря этому фильму он захотел стать режиссером. Когда Кевин Смит узнал об этом, он иронично заметил: “Ты сын Айвана Райтмана. Ты вырос на съемках фильмов “Охотники за привидениями” и “Добровольцев поневоле”.  Это благодаря МНЕ ты понял, что хочешь быть режиссером?!” 
  • Кевин Смит работал в магазине, где снимали фильм. Съемки шли три недели подряд по ночам. Смит приходил на работу в 6 утра, заканчивал смену в 11 вечера, а затем начинались съемки, которые продолжались до 4 утра. После этого он пытался выспаться за пару часов, прежде чем вернуться к работе. 
  • Изначально роль Рэндала играл сам Кевин Смит. Это объясняет, почему у этого персонажа самые запоминающиеся реплики.

Умопомрачительно смешная и местами шокирующая "авторская" комедия о молодых ребятах, работающих продавцами и служащими в крохотных, среднего пошиба магазинчиках (бакалея и видеопрокат) захудалого района Нью-Йорка.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в России 25 марта 1994
Премьера в мире 22 января 1994
Возраст 18+
Режиссер
Кевин Смит
Кевин Смит
В ролях
Брайан О'Хэллоран
Джефф Андерсон
Мэрилин Гиглиотти
Лиза Спунауэр
Джейсон Мьюз
Джейсон Мьюз
Все актеры и съемочная группа
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Клерки
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3 февраля 2022 16:43
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