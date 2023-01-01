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О персоне
Фильмография
Джои Лорен Эдамс
Joey Lauren Adams
Киноафиша
Персоны
Джои Лорен Эдамс
Джои Лорен Эдамс
Joey Lauren Adams
Дата рождения
9 января 1968
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Литл-Рок, США
Популярные фильмы
В погоне за Эми
(1996)
7.214286
Большой папа
(1999)
6.4
Сок шелковицы
(2015)
6.1
Фильмография Джои Лорен Эдамс
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2015
2014
2013
2000
1999
1996
Все
6
Фильмы
6
Актриса
6
6.1
Сок шелковицы
Mulberry Stains
драма
2015, США
4.7
Животное
Animal
ужасы, триллер
2014, США
6
Синий каприз
Blue Caprice
криминал
2013, США
6.1
Бруно
Bruno
комедия, драма
2000, США
6.4
Большой папа
Big Daddy
драма, комедия
1999, США
Смотрите за 1
7.2
В погоне за Эми
Chasing Amy
драма, мелодрама, комедия
1996, США
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