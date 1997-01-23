Холден - молодой художник комиксов, который по уши влюбляется в красотку Алису. Несмотря на некоторые сложности, Холдену удается добиться Алисы и она становится его девушкой. Такой расклад очень не нравится Бэнки, лучшему другу и соавтору Холдена, который уверен, что Алиса - девушка с очень плохим прошлым. Чтобы раскрыть другу глаза, Бэнки начинает собирать компромат на Алису.
Молодой художник теряет голову и ощущение реальности, когда безумно влюбляется в восхитительную красотку, чьи любовные похождения, в том числе и лесбийские, трудно сосчитать. Его лучший друг, он же партнер, очень завистлив и подбрасывает ему всякие доказательства темного прошлого этой легкомысленной особы. Однако влюбленный художник ничего не желает слушать и не перестает думать и мечтать о неугомонной Алисе Джонс…
