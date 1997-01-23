Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
Киноафиша Фильмы В погоне за Эми

В погоне за Эми

Chasing Amy 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Холден - молодой художник комиксов, который по уши влюбляется в красотку Алису. Несмотря на некоторые сложности, Холдену удается добиться Алисы и она становится его девушкой. Такой расклад очень не нравится Бэнки, лучшему другу и соавтору Холдена, который уверен, что Алиса - девушка с очень плохим прошлым. Чтобы раскрыть другу глаза, Бэнки начинает собирать компромат на Алису.

  • Третья картина в так называемой вселенной “View Askewniverse”. Все фильмы объединены общими персонажами, сюжетными линиями, событиями, а также в них содержится множество намеков и отсылок друг на друга. 
  • Молчаливый Боб говорит Джею: “То, что ты не знаешь обо мне, может заполнить Великий каньон”. В фильме “Буч Кэссиди и Сандэнс Кид” Роберт Редфорд говорит Полу Ньюману ту же самую фразу. 
  • Кармен Ли, сыгравшая Ким, на момент съёмок фильма была замужем за Джейсоном Ли. Джои Лоурен Адамс, сыгравшая Алису, была девушкой Кевина Смита.
  • Студия “Miramax films” хотела, чтобы главные роли сыграли более известные актеры, такие как Джон Стюарт, Дэвид Швиммер и Дрю Бэрримор. Бюджет фильма должен был составить три миллиона долларов. Смит предложил снять фильм за меньшие деньги, но с условием, что главные роли в нем сыграют его друзья, а после этого студия сможет купить права на его прокат. Студии понравилась эта идея, и Кевин Смит получил 250 тысяч долларов на съемки фильма.

Молодой художник теряет голову и ощущение реальности, когда безумно влюбляется в восхитительную красотку, чьи любовные похождения, в том числе и лесбийские, трудно сосчитать. Его лучший друг, он же партнер, очень завистлив и подбрасывает ему всякие доказательства темного прошлого этой легкомысленной особы. Однако влюбленный художник ничего не желает слушать и не перестает думать и мечтать о неугомонной Алисе Джонс…

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в мире 23 января 1997
Дата выхода
23 января 1997 Россия 18+
18 июня 1997 Австралия
4 апреля 1997 Бельгия 16
17 августа 1997 Великобритания
31 июля 1997 Германия
18 апреля 1997 Ирландия
14 ноября 1997 Испания 16
23 января 1997 Казахстан
4 апреля 1997 Канада 18A
14 мая 1998 Нидерланды
4 апреля 1997 США
23 января 1997 Украина
8 мая 1998 Финляндия
17 декабря 1997 Франция
1 мая 1999 Южная Корея 18
25 июля 1998 Япония
MPAA R
Бюджет $250 000
Сборы в мире $12 021 272
Производство View Askew Productions
Другие названия
Chasing Amy, Amyn jäljillä, Mi pareja equivocada, À la conquête d'Amy, Akolouthontas tin Amy, Amy'nin izinde, Chasing Amy - Aus, vorbei, nie wieder, Comic strip - Képtelen képregény, Conquering Amy, Entangled Loves, Ieškant Emi, In cerca di Amy, Iubiri încurcate, Kohteena Amy, La otra cara del amor, Looking for Amy, Lud za Ejmi, Méprise multiple, Multiple Mistake, My Wrong Partner, Natjeravajući Amy, Perseguindo Amy, Perseguint l'Amy, Persiguiendo a Amy, Procura-se Amy, Slediti Amy, W pogoni za Amy, Wanted Amy, Ακολουθώντας την Έιμι, В погоне за Эми, Да преследваш Ейми, Переслідуючи Емі, У пошуках Емі, チェイシング・エイミー, 愛，上了癮, 猜。情。尋
Режиссер
Кевин Смит
Кевин Смит
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Джои Лорен Эдамс
Джои Лорен Эдамс
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
Alyssa Почему мы остановились?
Holden Потому что я больше не могу это терпеть.
Alyssa Не можешь что?
Holden Я люблю тебя.
Alyssa Ты меня любишь?
Holden Я люблю тебя. И не просто как друга, хотя, да, мы отличные друзья. И не это глупое щенячье чувство, хотя ты, наверное, так это и назовёшь. Я люблю тебя. Очень просто и искренне. Ты — воплощение всего, что я когда-либо искал в человеке. И я знаю, что для тебя я просто друг, и переходить эту черту — это самое последнее, что ты бы сделала. Но я должен был сказать это. Я просто больше не могу. Я не могу стоять рядом с тобой, не желая обнять. Не могу смотреть в твои глаза, не испытывая того самого томления, о котором пишут в дешёвых любовных романах. Не могу говорить с тобой, не желая выразить свою любовь ко всему, что ты есть. И я понимаю, что это может испортить нашу дружбу — без двойного смысла — но я должен был сказать. Потому что я никогда так не чувствовал, и мне всё равно. Мне нравится, кто я стал благодаря этому. И если из-за этого мы больше не будем общаться, мне будет больно. Но, Боже, я не мог позволить себе прожить ещё один день, не высказав это, независимо от результата, который, судя по твоему лицу, будет неизбежным отказом. И знаешь, я приму это. Но я знаю, что где-то глубоко внутри ты колеблешься хоть на секунду, а если есть хоть секунда сомнений, значит, ты тоже что-то чувствуешь. И всё, что я прошу, — просто не отмахивайся от этого и задержись на этом чувстве хотя бы на десять секунд. Алисса, на этой чёртовой планете нет другой души, которая сделала бы меня хотя бы наполовину тем человеком, которым я становлюсь рядом с тобой, и я готов рискнуть нашей дружбой ради шанса поднять это на новый уровень. Потому что оно есть между нами. Ты не можешь этого отрицать. Даже если, знаешь, мы больше никогда не поговорим после сегодняшнего вечера, знай, что я навсегда изменился благодаря тебе и тому, что ты для меня значишь, и — хоть я это и ценю — мне не нужна никакая картина с птицами из закусочной, чтобы об этом напоминать.
Кадры из фильма
