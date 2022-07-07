Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джейсон Мьюз
Джейсон Мьюз
Jason Mewes
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джейсон Мьюз
Jason Mewes
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 июня 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Джейсон Мьюз
Родился 12 июня 1974 года. Хайлендс, Нью-Джерси, США.
Развернуть
Фильмография Джейсон Мьюз
Клерки 3
комедия
2022, США
0.0
Джей в Голливуде
комедия, криминал
2019, США
5.0
Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
комедия
2019, США
5.0
Хроники мстителя
боевик
2016, США
6.0
Ночная бригада
триллер, боевик
2015, США
3.0
Нубы
комедия
2013, США
4.0
Пулбой: Спасайся кто может
комедия
2011, США
4.0
Клерки 2
драма, комедия
2006,
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Рэнделл начинает съемки собственного фильма в первом трейлере «Клерков 3»
Старые друзья возвращаются.
Написать
7 июля 2022 12:37
Кевин Смит поделился фото с актерским составом «Клерков 3» в честь окончания съемок фильма
Это словно телепорт в прошлое.
Написать
2 сентября 2021 14:00
Кевин Смит заканчивает съемки «Клерков 3»
Режиссер поделился снимком с Джейсоном Мьюзом в честь последнего дня производства.
Написать
1 сентября 2021 14:57
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»