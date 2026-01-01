Как-то утром директор туристического агентства Евгений получает распоряжение от владельцев бизнеса — сократить одного сотрудника. Точнее, сотрудницу, потому что все подчиненные Евгения — женщины. И все бы ничего, но это было утро накануне праздника — Международного женского дня 8 марта. Евгений своих сотрудниц поздравлять собирался, а не увольнять. Но приказ обжалованию не подлежит.



Сбежать от проблемы Евгений не успевает — предвкушая поздравления, сотрудницы приходят на работу пораньше. Все, за исключением одной. Вот и повод нашелся — уволить за опоздание, но и тут все непросто: опоздала умница-красавица Лена, к которой Евгений давно испытывает нежные чувства…