Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Женский день
1 постер
Киноафиша Фильмы Женский день

Женский день

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Как-то утром директор туристического агентства Евгений получает распоряжение от владельцев бизнеса — сократить одного сотрудника. Точнее, сотрудницу, потому что все подчиненные Евгения — женщины. И все бы ничего, но это было утро накануне праздника — Международного женского дня 8 марта. Евгений своих сотрудниц поздравлять собирался, а не увольнять. Но приказ обжалованию не подлежит.

Сбежать от проблемы Евгений не успевает — предвкушая поздравления, сотрудницы приходят на работу пораньше. Все, за исключением одной. Вот и повод нашелся — уволить за опоздание, но и тут все непросто: опоздала умница-красавица Лена, к которой Евгений давно испытывает нежные чувства…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2013
Режиссер
Рашид Маликов
В ролях
Леонид Громов
Леонид Громов
Алика Смехова
Алика Смехова
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Елена Драпеко
Елена Драпеко
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Женский день
День города 5.5
День города (2021)
Деньги для дочери 5.1
Деньги для дочери (2008)
Дедушка 6.8
Дедушка (2016)
Леший 2 5.6
Леший 2 (2009)
Последний лепесток 5.3
Последний лепесток (2016)
Зайцев, жги! История шоумена 4.8
Зайцев, жги! История шоумена (2010)
Вьюга 5.3
Вьюга (2015)
Спешите любить 6.4
Спешите любить (2014)
Смайлик 4.9
Смайлик (2014)
Подари мне немного тепла 5.8
Подари мне немного тепла (2013)
Четвертый пассажир 5.4
Четвертый пассажир (2013)
Удачный обмен 5.8
Удачный обмен (2007)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше