Наша рецензия

Действие происходит в Любякине – затерянном на просторах великой Руси городка, которого, кажется, даже нет на карте. Но скоро в жизни этого города наступает важнейшее событие: через него проедет президентский кортеж. Все в городе – от администрации до простых рабочих – готовятся к встрече президента. Но вдруг абсолютно всё идёт не так. Картина представляет собой набор юмористических новелл разной степени абсурдности. Периодически они пересекаются, но в целом остаются…