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День города День города
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День города 2021 / Россия
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «День города»

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Наша рецензия

Действие происходит в Любякине – затерянном на просторах великой Руси городка, которого, кажется, даже нет на карте. Но скоро в жизни этого города наступает важнейшее событие: через него проедет президентский кортеж. Все в городе – от администрации до простых рабочих – готовятся к встрече президента. Но вдруг абсолютно всё идёт не так. Картина представляет собой набор юмористических новелл разной степени абсурдности. Периодически они пересекаются, но в целом остаются…

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ElizavetaPersonal 20 января 2021, 11:25
Для кого снимают эти фильмы??? Не одного нормального русского фильма за 3 года. Позороще. 🤮
20 января 2021, 11:25 Ответить
Мила Толкунова 22 января 2021, 15:59
Тем кто прям на власть молится может не зайти, а вот зрителям с критическим мышлением очень даже. Так что смотрите и делайте правильные выводы
22 января 2021, 15:59 Ответить
Наращивание Ресниц 22 января 2021, 20:14
Я первый раз смотртела такой бред, самый ужасный фильм , дерьмо 🤬🤢👎, мы встали и ушли с полфильма ! ! !
22 января 2021, 20:14 Ответить
hydyakov95 23 января 2021, 16:54
Фильм блювота , высер из кишки режиссёра ,по-другому не назвать!!!
Ужасный фильм, без смысла , без юмора , унылое дерьмо.
Всем советую изменить свои планы на этот фильм, если решили посмотреть , очень разочаруетесь.Не советую к просмотру!!!!
Как такое в прокат пускают???
🤢🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮
23 января 2021, 16:54 Ответить
Слава Крулатов 24 января 2021, 11:10
Да тут все смотрю такие критики и просто не понимают прикола этого фильма, сатиры и вообще так сказать обзоры ситуации в стране. Если про дворец царя смотрели видео в интернете, то можно и День города заценить - только голову надо включать. ГОЛОВУ!
24 января 2021, 11:10 Ответить
Светлана Иванова 25 января 2021, 15:34
Выкинутые на ветер деньги и время.
25 января 2021, 15:34 Ответить
Татьяна Танюшкина 30 января 2021, 17:57
Мы тоже ушли практически через 20 минут. Ужас
30 января 2021, 17:57 Ответить
Витёк Опальный 31 января 2021, 10:46
Классно, что здесь сразу несколько историй под одной оберткой. Соскучиться просто не успеваешь и ржешь до самого конца))))
31 января 2021, 10:46 Ответить
alfiya7163 7 февраля 2021, 17:51
Оценка
Прикольный фильмец))) с юморком..
Все люди Зомби и губернаторы только к приезду хоть что то делают ..
Фильм одного просмотра, посмотрел и забыл :)
7 февраля 2021, 17:51 Ответить
Аня Екатеринушкина 19 февраля 2021, 21:18
Эпический пик деградации
Ну что сказать о «Дне города»? Это полное дно!
Думали, что российскому кинематографу дальше падать уже некуда? Не тут-то было! Даже самые провальные фильмы великолепны по сравнению с этим «шедевром». «День города» - достойный претендент на звание худшего фильма всех времён.
Нужно было постараться, чтобы придумать настолько бредовый сюжет (точнее, его огрызки). Кажется, что сценарий написан ребёнком «с особенностями развития», никогда не выходившим на улицу.
Актёрская игра настолько ужасная, что хочется плакать. Никогда в жизни не видела такой убийственной бездарности.
Вдобавок - жалкие и неуместные, как червяк в торте, элементы хоррора. Этот ужас (во всех смыслах!) просто добивает. Глупо и тошнотворно.
В общем, полный провал по всем фронтам. Не рекомендую никому.
19 февраля 2021, 21:18 Ответить
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