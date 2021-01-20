Действие происходит в Любякине – затерянном на просторах великой Руси городка, которого, кажется, даже нет на карте. Но скоро в жизни этого города наступает важнейшее событие: через него проедет президентский кортеж. Все в городе – от администрации до простых рабочих – готовятся к встрече президента. Но вдруг абсолютно всё идёт не так. Картина представляет собой набор юмористических новелл разной степени абсурдности. Периодически они пересекаются, но в целом остаются…
Ужасный фильм, без смысла , без юмора , унылое дерьмо.
Всем советую изменить свои планы на этот фильм, если решили посмотреть , очень разочаруетесь.Не советую к просмотру!!!!
Как такое в прокат пускают???
🤢🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮
Все люди Зомби и губернаторы только к приезду хоть что то делают ..
Фильм одного просмотра, посмотрел и забыл :)
Ну что сказать о «Дне города»? Это полное дно!
Думали, что российскому кинематографу дальше падать уже некуда? Не тут-то было! Даже самые провальные фильмы великолепны по сравнению с этим «шедевром». «День города» - достойный претендент на звание худшего фильма всех времён.
Нужно было постараться, чтобы придумать настолько бредовый сюжет (точнее, его огрызки). Кажется, что сценарий написан ребёнком «с особенностями развития», никогда не выходившим на улицу.
Актёрская игра настолько ужасная, что хочется плакать. Никогда в жизни не видела такой убийственной бездарности.
Вдобавок - жалкие и неуместные, как червяк в торте, элементы хоррора. Этот ужас (во всех смыслах!) просто добивает. Глупо и тошнотворно.
В общем, полный провал по всем фронтам. Не рекомендую никому.
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