Честный развод, 2021

Четверть века Геннадий посвятил семье. В молодости он рассчитывал на карьеру юмориста, но ради возлюбленной от мечты пришлось отказаться. После того как в ЗАГСе парочку объявили мужем и женой, повседневная жизнь Гены превратилась в рутину. 25 лет он вкалывал на ненавистной работе, считая каждую копейку, а дома выслушивал ежедневные упреки. Когда отношения окончательно зашли в тупик, а ненаглядная жена подала на развод, Геннадий решил осуществить давний план по попаданию на фестиваль КВН в Сочи.

«Честный развод» — кинокартина Ивана Кульнева, главную роль в которой исполнил знаменитый артист Александр Робак («Эпидемия», «Домашний арест»). Поклонников жанра ждет легкая летняя комедия, которая идеально подойдет для просмотра с друзьями или своей второй половинкой.

После вымотавшего нервы расставания Гена получает на работе отпуск и приобретает билет до курорта Сочи. Однако он и представить себе не мог, чем все обернется. Перед поездкой несостоявшийся комик обзаводится новой знакомой Миланой, которая и подталкивает отчаявшегося мужчину на авантюру. Легкомысленная красотка убеждает Гену в том, что ему суждено стать звездой КВН. Понимая, что другого шанса уже не будет, наивный простак доверяется попутчице. Но ее истинные мотивы лишены благородного начала. Цель Миланы — кредитная карта с круглой суммой на счету. Совместное времяпровождение на курорте преподносит странной парочке немало сюрпризов. Эти солнечные деньки им предстоит запомнить на всю оставшуюся жизнь.