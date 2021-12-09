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Честный развод Честный развод
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Честный развод, 2021

2021 / Россия
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Комедия с Агатой Муцениеце о скучном семьянине, мечтающем играть в КВН
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Четверть века Геннадий посвятил семье. В молодости он рассчитывал на карьеру юмориста, но ради возлюбленной от мечты пришлось отказаться. После того как в ЗАГСе парочку объявили мужем и женой, повседневная жизнь Гены превратилась в рутину. 25 лет он вкалывал на ненавистной работе, считая каждую копейку, а дома выслушивал ежедневные упреки. Когда отношения окончательно зашли в тупик, а ненаглядная жена подала на развод, Геннадий решил осуществить давний план по попаданию на фестиваль КВН в Сочи.

«Честный развод» — кинокартина Ивана Кульнева, главную роль в которой исполнил знаменитый артист Александр Робак («Эпидемия», «Домашний арест»). Поклонников жанра ждет легкая летняя комедия, которая идеально подойдет для просмотра с друзьями или своей второй половинкой.

После вымотавшего нервы расставания Гена получает на работе отпуск и приобретает билет до курорта Сочи. Однако он и представить себе не мог, чем все обернется. Перед поездкой несостоявшийся комик обзаводится новой знакомой Миланой, которая и подталкивает отчаявшегося мужчину на авантюру. Легкомысленная красотка убеждает Гену в том, что ему суждено стать звездой КВН. Понимая, что другого шанса уже не будет, наивный простак доверяется попутчице. Но ее истинные мотивы лишены благородного начала. Цель Миланы — кредитная карта с круглой суммой на счету. Совместное времяпровождение на курорте преподносит странной парочке немало сюрпризов. Эти солнечные деньки им предстоит запомнить на всю оставшуюся жизнь.

 

 

Роль спутницы Миланы исполнила Агата Муцениеце. Прежде зрители могли видеть актрису в фильме «Тобол», сериалах «Гражданский брак», «ЧУМА!» и десятках других отечественных проектов. Для экранного образа в «Честном разводе» ей пришлось нарастить волосы и перекрасить их в другой цвет.

Сценарий написал Константин Трофимов, ранее выступавший автором в лентах «Форсаж да Винчи», «Остров везения» и «Руссо туристо». Помимо «Честного развода» на 2021 год также запланированы еще два релиза с Трофимовым в титрах — «Стендап под прикрытием» и «Булки».

Главной звездой фильма является лауреат «Золотого орла» и «Ники» Александр Робак. Его можно встретить в культовых сериалах «Эпидемия», «Мертвое озеро», «Домашний арест» и «Колл-центр», а также в кинокартинах «Географ глобус пропил», «Брат 2» и франшизе «Елки».

Съемки проходили на территории города Сочи. В качестве основных локаций были избраны Красная поляна и популярный горнолыжный курорт «Роза Хутор». Один из эпизодов комедии снят в сочинском казино.

Это уже третья полнометражная работа режиссера Ивана Кульнева. Ранее кинематографист поставил две малобюджетные картины – «Человек из банки» и «Последний романтик». Таким образом, «Честный развод» — первый фильм в карьере Кульнева, созданный им при финансовой поддержке извне. Главным продюсером выступил Георгий Малков («Мамы», «Ограбление по-американски», «Любовь в большом городе»). На его счету свыше сорока крупных кинопроектов.  Сценарист Константин Трофимов занял место креативного продюсера.

Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты – побывать на фестивале КВН в Сочи. А когда, спустя 25 лет, жена и дочь стали называть папу «скучным» - Гена понял - самое время наполнить жизнь безумными приключениями и осуществить мечту - наконец, побывать на фестивале КВН. Счастливый случай сводит Гену с новой знакомой - прекрасной девушкой самого легкого поведения, которая поможет Гене наверстать упущенную молодость и выступить на сцене.

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 декабря 2021
Премьера в мире 9 декабря 2021
Возраст 16+
Прокатчик MEGOGO Studios
Режиссер
Иван Кульнев
В ролях
Александр Робак
Александр Робак
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
Андрей Борисов
Андрей Борисов
Анна Невская
Анна Невская
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Честный развод 1 постер
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Честный развод
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Эта история могла произойти когда угодно. Наверное, летом было бы даже проще и приятнее снимать. Но действие новой романтической комедии «Честный развод» разворачивается зимой, и у этого сезона тоже есть свои плюсы. Елочки везде, снег пушистый, новогодняя атмосфера и стойкое ощущение, что можно начать новую жизнь. Если не с 1 января, то хотя бы просто с января. Так что заранее записываем «Честный развод» в список «новогодних фильмов» и рассказываем, что…
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Ирина Джаззи 13 декабря 2021, 22:30
Слоган этого фильма я бы сделала такой:Скууушно..
User 14 декабря 2021, 12:53
Отстойный фильм....муть какая то
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Агата Муцениеце делает из Александра Робака звезду стендапа в первом трейлере комедии «Честный развод» Премьера фильма намечена на конец 2021 года.
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30 апреля 2021 16:23
Третий день международного форума «Российский кинобизнес 2021»: Презентации независимых дистрибьюторов С 5 по 8 апреля в Москве проходит отраслевой форум «Российский кинобизнес». Киноафиша ведет дневник с места событий.
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8 апреля 2021 11:00
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