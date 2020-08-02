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Побег из Претории Побег из Претории
Киноафиша Фильмы Побег из Претории Отзывы о фильме «Побег из Претории»
Escape from Pretoria Побег из Претории 2019 / Великобритания / Австралия
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Побег из Претории»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

1979 год, ЮАР. В самом разгаре апартеид — политика, построенная на принципах расовой сегрегации, которая продлится еще пятнадцать лет. Средь бела дня два южноафриканца в людном месте устанавливают запрятанные в объемных сумках механизмы, которые, сдетонировав, выбросят на улицу десятки агитационных листовок, призванных одуматься и противостоять главенствующему режиму. На месте с поличным были пойманы Тим Дженкин (Дэниел Рэдклифф) и Стивен Ли (Даниэль Уэббер), до того вступившие в…

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Наталия Петряшова 2 августа 2020, 00:18
Оценка
На одном дыхании.... Рекомендую.
2 августа 2020, 00:18 Ответить
saulkin74 23 августа 2020, 13:52
Оценка
Хороший. На реальных событиях.
23 августа 2020, 13:52 Ответить
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