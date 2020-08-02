Наша рецензия

1979 год, ЮАР. В самом разгаре апартеид — политика, построенная на принципах расовой сегрегации, которая продлится еще пятнадцать лет. Средь бела дня два южноафриканца в людном месте устанавливают запрятанные в объемных сумках механизмы, которые, сдетонировав, выбросят на улицу десятки агитационных листовок, призванных одуматься и противостоять главенствующему режиму. На месте с поличным были пойманы Тим Дженкин (Дэниел Рэдклифф) и Стивен Ли (Даниэль Уэббер), до того вступившие в…