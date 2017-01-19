Популярный актер выступает в драматическом театре Лондона, и публика буквально засыпает, пока звезда исполняет роль. Вдобавок в прессе появляются скандальные фотографии Вуди, которые могут разрушить его брак. После выяснения отношений с женой главный герой отправляется на светскую вечеринку, встречает приятеля и ввязывается в кучу неприятностей. Он доводит до слез случайную девушку, чуть не вступает в драку с инвалидом и теряет все деньги. Возвращение домой оказывается сложной задачей, без драматического лоска и выученного до буквы сценария.
Комедийная драма на основе реально произошедших событий повествует о приключениях Вуди Харрельсона в столице Великобритании. После встречи со старым приятелем он за одну ночь умудрился попасть в целый ворох необычных и забавных приключений, тем самым устроив небывалый переполох на весь город.
|19 января 2017
|США