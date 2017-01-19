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Постер фильма Отвязные приключения в Лондоне
Постер фильма Отвязные приключения в Лондоне
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Отвязные приключения в Лондоне

Отвязные приключения в Лондоне

Lost in London 18+
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О фильме

Популярный актер выступает в драматическом театре Лондона, и публика буквально засыпает, пока звезда исполняет роль. Вдобавок в прессе появляются скандальные фотографии Вуди, которые могут разрушить его брак. После выяснения отношений с женой главный герой отправляется на светскую вечеринку, встречает приятеля и ввязывается в кучу неприятностей. Он доводит до слез случайную девушку, чуть не вступает в драку с инвалидом и теряет все деньги. Возвращение домой оказывается сложной задачей, без драматического лоска и выученного до буквы сценария.

  • Фильм снят по реальным фактам из биографии Вуди Харрельсона, который однажды провел в британской столице безумную ночь в 2002 году.
  • Кинолента стала первым в истории живым фильмом: съемка велась с одной камеры и сразу транслировалась в более, чем 500 кинотеатров. Фактически, зрители наблюдали за актером в прямом эфире.
  • Эпизод, где Вуди пытается вспомнить номер гостиницы – частичная импровизация из-за опоздания другого актера.
  • Вуди в фильме говорит, что его отношения с Лорой начались в 1987 году. На самом деле Мацуура родилась только в 1993.
  • Для Харрельсона фильм был режиссерским дебютом.

Комедийная драма на основе реально произошедших событий повествует о приключениях Вуди Харрельсона в столице Великобритании. После встречи со старым приятелем он за одну ночь умудрился попасть в целый ворох необычных и забавных приключений, тем самым устроив небывалый переполох на весь город.

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 25 февраля 2019
Премьера в мире 19 января 2017
Дата выхода
19 января 2017 США
Сборы в мире $82 002
Производство Pixoloid Studios, Waypoint Entertainment
Другие названия
Lost in London, Perdido em Londres, Elveszve Londonban, Londra'da Kaybolmak, Lost in London LIVE, Потерявшийся в Лондоне, ロスト・イン・ロンドン
Режиссер
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
В ролях
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Элинор Мацуура
Мартин МакКанн
Мартин МакКанн
Уилли Нельсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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6 мая 2025 13:57
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