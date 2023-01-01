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Блуждающая Земля
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The Wandering Earth / Liu lang di qiu
Блуждающая Земля
2018 / Китай
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6.0
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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