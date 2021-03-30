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Джошуа Сэфди
Джошуа Сэфди
Joshua Safdie
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Джошуа Сэфди
Joshua Safdie
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Дата рождения
3 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Джошуа Сэфди
Родился 3 апреля 1984 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джошуа Сэфди
Неограненные алмазы
криминал, драма, комедия
2019, США
7.0
Хорошее время
драма, криминал
2017, США
8.0
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30 марта 2021 16:51
Эмма Стоун и Нэйтан Филдер сыграют в комедийном сериале братьев Сэфди
Премьера состоится на канале Showtime.
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11 декабря 2020 14:09
Режиссеры «Неограненных драгоценностей» братья Сэфди займутся сериалами HBO
Создатели стримингового сервиса надеются, что яркие творцы смогут привлечь к онлайн-платформе еще больше подписчиков.
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28 мая 2020 13:07
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