Съемки нового фильма братьев Сэфди и Адама Сэндлера должны начаться летом

В преддверии премьеры комедии «Убийство в Париже» Адам Сэндлер пообщался с порталом Collider и в ходе интервью кратко прояснил текущий статус следующего фильма братьев Сэфди. По словам звезды, создатели «Неограненных алмазов», скорее всего, приступят к съемкам своей новой картины летом, но точный график пока не утвержден. Ранее актер говорил, что производство ленты стартует в начале этого года, однако работа над сценарием затянулась.

Название предстоящего фильма по-прежнему не раскрывается, но Сэндлер обозначил тематику:

«Я не могу много разбалтывать, но сюжет связан с миром спортивных сувениров. Я хочу, чтобы они сами выбрали то, как представить это кино публике».

Предполагается, что действие развернется в конце 1990 годов. По данным СМИ, сюжет будет вращаться вокруг необычайно дорогих бейсбольных карточек. На прошлой неделе голливудские инсайдеры Джефф Снайдер и Дэниэл Рихтман сообщили, якобы на одну из ведущих ролей претендует Гаэль Гарсиа Берналь, но пока эта информация не подтвердилась. Релиз безымянной картины состоится на сервисе Netflix.

Помимо «Убийства в Париже», в этом году Сэндлера можно будет увидеть в научно-фантастической драме «Космонавт», за создание которой отвечает режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк.