Дело не в вере: настоящая причина, почему Ниляй из «Клюквенного щербета» всё время ходит в платке

В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи

Саурон боялся Смауга? Что на самом деле связывало злодея с драконом

«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят

Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане

Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций

«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!»

Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть»

Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде

«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть