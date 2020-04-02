Наша рецензия

После смерти Ли, Эвелин с детьми пытается найти укромное место, где можно будет перевести дух и понять, что делать дальше. На своем нелегком пути они встречают старого семейного знакомого Эмметта, рассказывающего о положении дел вокруг. Оказывается, жизнь на удаленной ферме была современным раем. За его пределами люди потеряли остатки человеческого, и теперь инопланетные монстры далеко не единственная опасность. Простая случайность наводит глухую дочь Эвелин, Риган, на удивительное открытие.…