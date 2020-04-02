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Киноафиша Фильмы Тихое место 2 Отзывы о фильме «Тихое место 2»
A Quiet Place Part II Тихое место 2 2021 / США
7.8 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Тихое место 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После смерти Ли, Эвелин с детьми пытается найти укромное место, где можно будет перевести дух и понять, что делать дальше. На своем нелегком пути они встречают старого семейного знакомого Эмметта, рассказывающего о положении дел вокруг. Оказывается, жизнь на удаленной ферме была современным раем. За его пределами люди потеряли остатки человеческого, и теперь инопланетные монстры далеко не единственная опасность. Простая случайность наводит глухую дочь Эвелин, Риган, на удивительное открытие.…

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Shestakova Albina 2 апреля 2020, 19:21
когда будут показывать фильм
2 апреля 2020, 19:21 Ответить
Филипп Халиков 4 апреля 2020, 08:35
Оценка
3 сентября!
4 апреля 2020, 08:35 Ответить
User 30 декабря 2020, 06:33
Где посмотреть ?
30 декабря 2020, 06:33 Ответить
Юра Смирнов 20 марта 2021, 13:44
Вчера я бы приду тихое место 2, но он такрй нет, я печально. Хочешь смотреть там? Я обожаю тихое место 2. Я не буду ждать 3 июнь. Хоть можешь 20 март, сегодня отправить нас буду рад видеть её)
20 марта 2021, 13:44 Ответить
Aynash Akhmetova 29 мая 2021, 17:26
Оценка
Фильм разочаровал. Ожидалось более ужасного, это скорее триллер. Напряжение держит на ожидании-кто то выскочит, сьест, появится. Ощущение неокончености. Кусок ещё один от общей картины. Посмотреть на один раз, не более
29 мая 2021, 17:26 Ответить
setigio 31 мая 2021, 15:39
в ответ на сообщение Юра Смирнов от 20 марта 2021, 13:44
И оно такое - ну и ну, аа как тым было, да так и сстало, бугага
31 мая 2021, 15:39 Ответить
ferula2011 1 июня 2021, 23:20
Первый фильм впечатлил,второй -весьма посредственный,
1 июня 2021, 23:20 Ответить
annamark2011 3 июня 2021, 05:23
Ужасный фильм! Не советую, воемя потратите зря. Сюжет обычный, много тишины и шепота. Много соплей. Очень скучный фильм!
3 июня 2021, 05:23 Ответить
ElenaSi 3 июня 2021, 13:51
Интересный и напряженный! Но концовка... будто школьник придумал.
3 июня 2021, 13:51 Ответить
User 3 июня 2021, 18:10
Фильм полный отстой
3 июня 2021, 18:10 Ответить
Аир Вест 3 июня 2021, 18:17
Оценка
Фильм огонь.Я в восторге.
3 июня 2021, 18:17 Ответить
диана кучерова 3 июня 2021, 18:18
Если первая часть отстой, зачем снимать вторую, а тем более идти и смотреть за деньги!))
3 июня 2021, 18:18 Ответить
ElizavetaPersonal 3 июня 2021, 19:39
Оценка
Фильмом я разочарована. Такой нелогичный бред сняли. 😕
3 июня 2021, 19:39 Ответить
Comon 8 июня 2021, 01:06
Оценка
Хуже первого, но не намного. Сумели сохранить, хотя и переигрывали все жутко. А первый фильм впечатлил
8 июня 2021, 01:06 Ответить
User 9 июня 2021, 12:59
Он просто шикарен!!! Весь фильм так переживала 😄
Спасибо!
9 июня 2021, 12:59 Ответить
xelga666 13 июня 2021, 14:41
Оценка
Очень интересный фильм. Ждала 2ю часть с нетерпением!
13 июня 2021, 14:41 Ответить
User 15 июня 2021, 21:26
Оценка
Очень понравились обе части.
15 июня 2021, 21:26 Ответить
Станислав Ян 16 июня 2021, 15:44
Оценка
Отличный жанр, прекрасная серия, интересные локации. Раздражают непослушные дети. Ко взрослым нет претензий )
Ждем продолжение.
16 июня 2021, 15:44 Ответить
makrasnoperova 17 июня 2021, 22:02
Оценка
Мне очень сильно понравилось продолжение!!!! Сходила 2 раза :) красивые цвета, музыка, апокалиптичная и романтичная история и супертоповые актеры ❤️❤️❤️ Обожаю Эмили Блант! ❤️❤️❤️ 😌
17 июня 2021, 22:02 Ответить
gridneva2804 23 июня 2021, 20:45
Оценка
Неплохо , неплохо . Не пожалела о просмотре фильма
23 июня 2021, 20:45 Ответить
Влад Котов 4 июля 2021, 16:49
Оценка
Фильм лучше продолжение первой части. Стало побольше эпика и экшена, что дает фильму второе дыхание, вторую часть с молчанием я бы не выдержал))
4 июля 2021, 16:49 Ответить
nt.tanuxan90 18 июля 2021, 20:50
Оценка
Супер огонь
18 июля 2021, 20:50 Ответить
xelga666 6 августа 2021, 12:51
Оценка
Просто шикарный фильм! Своя вселенная, своя история. Вторая часть не хуже первой. Надеюсь, что выйдет 3я часть
6 августа 2021, 12:51 Ответить
lady.w0lf 17 октября 2021, 12:54
Оценка
При просмотре фильма хочется уснуть. Нет никакой динамики
17 октября 2021, 12:54 Ответить
Темный Рыцарь 29 октября 2021, 16:00
Оценка
Тоже что и в первой части, тишина и скукота
29 октября 2021, 16:00 Ответить
Андрей 15 ноября 2021, 00:08
Оценка
классный сюжет, интересно смотреть, но сюжет затягивается и превращается в сериал...
9 баллов из 10ти!
15 ноября 2021, 00:08 Ответить
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