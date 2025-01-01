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Все части фильма "Тихое место"

Все 3
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Тихое место: День первый
Тихое место: День первый
драма, ужасы, фантастика 2024, США
6.0
Тихое место 2
Тихое место 2
ужасы 2021, США
7.0
Тихое место
Тихое место
ужасы, мистика 2018, США
7.0
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Жанр
Все Драма Ужасы Фантастика Мистика
Страна
Все США
Год
Все 2010-2019 2020-2025

Серия фильмов "Тихое место" представляет собой хоррор-триллеры, сосредотачивающиеся на семье Эбботт и их борьбе за выживание в мире, где существа-хищники атакуют по звукам. Режиссером и сценаристом обоих фильмов является Джон Красински, который также исполняет главную роль в первом фильме.

Первый фильм "Тихое место" (2018) оказался критически и коммерчески успешным, получив множество положительных отзывов за напряженную атмосферу, оригинальный сюжет и выдающиеся актерские выступления.

Вторая часть, "Тихое место 2" (2021), продолжает историю семьи Эбботт и их борьбу за выживание в опасном мире, где каждый звук может привлечь смертельную опасность. Фильм получил положительные отзывы за свою напряженную атмосферу, впечатляющие визуальные эффекты и актерские выступления.

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