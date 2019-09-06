Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Одесса
Отзывы о фильме «Одесса»
Одесса
2019 / Россия
Трейлер
6.4
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Одесса»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Наталия Петряшова
6 сентября 2019, 23:29
Оценка
Мне понравился фильм....и актёры, которые играют в этом картине. Я вообще люблю фильмы Валерия Тодоровского...... Поэтому рекомендую...
6 сентября 2019, 23:29
0
0
Ответить
silva6666
8 сентября 2019, 20:57
Оценка
Очень скучный фильм, весь фильм ждешь, когда же начнется действие. Сильно на любителя
8 сентября 2019, 20:57
2
0
Ответить
bogat-sergej
8 сентября 2019, 22:03
Оценка
Очень хороший фильм! Замечательная игра актёров, работа режиссёра. Великолепная съёмка оператора. Воссоздание атмосферы , энергии того времени. Чувства, взаимоотношения, жизнь. И конечно дух Одессы, сейчас этого уже нет. Рекомендую!
8 сентября 2019, 22:03
0
0
Ответить
www.975
8 сентября 2019, 22:28
Оценка
«Одесса» это фильм-ностальгия. Он очень трогает, в нем присутствует некоторая недосказанность, у каждого героя здесь своя правда.
8 сентября 2019, 22:28
2
0
Ответить
ermak1978_78
14 сентября 2019, 17:23
Оценка
Отличный фильм. Хорошая работа актёров. Рекомендую!
14 сентября 2019, 17:23
0
0
Ответить
САНСАНЫЧ XXX
17 сентября 2019, 11:13
Оценка
если убрать моменты когда две минуты снимают носки или пять минут раскладывают блины по тарелкам то получилась бы неплохая короткометражка
17 сентября 2019, 11:13
0
0
Ответить
simafonss
19 сентября 2019, 13:26
Оценка
Фильм из области искуства, у него есть свой вкус и послевкусие, каторое раскрывается постепенно. Фильм заставляет погрузиться в размышления своими недосказанностями. Разные характеры, разные судьбы, разные поколения, волей случая, вынуждены провести вместе несколько дней жизни. И родные, казалось, люди, живущие бок о бок, на деле оказываются глубоко одинокими. В общем, фильм не для тех, кто хочет просто провести время перед экраном с бутылкой пива.
19 сентября 2019, 13:26
0
0
Ответить
simafonss
19 сентября 2019, 13:26
Оценка
Фильм из области искуства, у него есть свой вкус и послевкусие, каторое раскрывается постепенно. Фильм заставляет погрузиться в размышления своими недосказанностями. Разные характеры, разные судьбы, разные поколения, волей случая, вынуждены провести вместе несколько дней жизни. И родные, казалось, люди, живущие бок о бок, на деле оказываются глубоко одинокими. В общем, фильм не для тех, кто хочет просто провести время перед экраном с бутылкой пива.
19 сентября 2019, 13:26
0
0
Ответить
Александр Шибанов
21 сентября 2019, 16:18
Оценка
Филь ни о чем. Зачем такое снимать? Пустой зал, зрителей нет. Похоже банально деньги государственные проср… Частный инвестор на такую хрень денег бы не выделил.
21 сентября 2019, 16:18
0
1
Ответить
Павел Ерин
26 сентября 2019, 11:19
Оценка
Фильм неплохой, хорошая актерская игра, интересная атмосфера, детали исторического времени воссозданы тщательно. Но смотреть на разборки родственников довольно тягостно. И непонятно, почему Тодоровский поместил героев в фильма в 1970-й год. Только из ностальгии? Но такие же скандалы и любовные истории, дележка будущего наследства, роман зрелого мужчины с молодой девочкой, могут происходить в любое время, хоть в наши дни. В общем, один раз посмотреть можно, но пересматривать не очень хочется.
26 сентября 2019, 11:19
0
0
Ответить
Зоя Арова
25 октября 2019, 09:40
ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ.
В чём СУТЬ жизни? КАК нужно жить? Что мы оставляем после себя? Добрую память? Стихи, песни,книги,фильмы, музыку?- Главный лейтмотив всего фильма. Автор фильма, замечательный режиссёр Валерий Тодоровский, решил оставить после себя не только свои фильмы, но и СЕБЯ. Ведь оставляя своё творчество мы уносим с собой в могилу самую важную свою часть- свои ВОСПОМИНАНИЯ. В воспоминаниях Валерия - Одесса, его "корни"- близкие и родные люди. Очень разные, не всегда "правильные" но всегда родные.И это тоже суть фильма. Много мудрых мыслей, прекрасный коллектив актёров и.... всё-таки можно сказать, что фильм не получился. Это тот случай когда есть прекрасный повар, который готовит еду из отличных ингредиентов, но, то ли приправы были не те (не удачная музыка, слабая работа оператора), то ли настроение у повара в этот день не сложилось... Розанова просто выворачивает себя на изнанку, хорошо играет мальчик - копия Тодоровского (его сын?), дядя Боря. Но...это не еврейская семья, пусть даже в ней и звучит идиш. Текст пластмассовый, интонации наиграны. Не смотря на комичность многих ситуаций - они не вызывают улыбку. Из траги-комедии получилась удачно только первая часть. Нет евреев, с их шумным гомоном стайки воробьёв. перебивающих друг друга, умеющих шутить, смеяться, веселиться в самых трагических ситуациях, не боящихся быть смешными. Нет Молдаванки (хоть чётко передан антураж одесского дворика с деревянными балкончиками) и нет Одессы. Да, в фильме "Одесса" нет Одессы. И не потому, что режиссёру не дали возможность снимать этот фильм в любимом городе. В фильме нет ДУХА Одессы. Не передан колорит, жизнь (в том числе и творческая) города в тот период. А дома и трамваи - это ещё далеко не всё. Думаю, имею право всё это написать, как одесситка, родившаяся и выросшая на Молдаванке, еврейка, поэт и композитор и просто творческий человек. Фильм безусловно останется как память маленького мальчика о своём детстве и будет смотреться с интересом и, безусловно, принесёт свою пользу. Но не ищите тут Одессу. Наверное это сложно воспроизвести то, чего нет, что безвозвратно ушло - идиш, еврейский юмор, одесских язык. Сегодня Одесса- это потрясающий ТВОРЧЕСКИЙ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ и ЕВРОПЕСКИЙ город. Она другая, а воспоминания останутся у каждого в памяти СВОИ.
25 октября 2019, 09:40
1
0
Ответить
Galina Volkova
15 ноября 2019, 16:38
Спасибо Валерию от поколения пережившего и эту "холеру" и холеру другую, ту,которую пережили мы, советские евреи. Вопрос только в том,пережили ли, или обречены переживать её бесконечно в том,или другом варианте.
Мою семью обе Холеры застали, так что,я в курсе. Фильм отличный. Гениальна Розанова, нигде не переигрывает, что называется- точь в точь! Нигде не впадает в ожидаемый многими одесский увеселительный китч. И Ермольник хорош по своему. Линия соблазна героя Цыганова сыграна так томительно-понятно,и вообще, это фильм о человеческих страстях и страданиях. Спасибо! Наплевать, что не очень смотрят, ещё бы,сколько яда влили в души нашего человека, чтобы он воспринимал только экранных убийц и унижения другой страны. Это фильм - размышление, а не видовой ролик про Одессу. Одесса Атлантида,канувшая вместе с Союзом в прошлое, но её страсти остались с нами.
15 ноября 2019, 16:38
0
0
Ответить
Андрей
13 января 2020, 00:10
Оценка
Одесса - прекрасна!!!
фильм понравился, но хотелось бы, чтобы не было сюжетной линии Бориса и Иры! бееееее! мне и так Цыганов не нравится ;((
а так же, хотелось бы, чтобы кроме ругани, были затронуты и хорошие моменты жизни семьи Давыдовых! в целом, есть вопросы по логической цепочке сюжета: что с КГБ, почему отец Иры не пришел с милицией за дочкой...
актёры потрясающие! как будто в театре побывал! Ярмольника приятно было увидеть!
9 баллов из 10ти! один раз точно советую посмотреть!
13 января 2020, 00:10
1
0
Ответить
Елена Сазонова
17 мая 2020, 23:54
Оценка
Потрясающий фильм. Пересматривала не раз, ощущение что прожила в этой семье, в этом дворике. Ярмольник бесподобен, да вообще все герои настоящие. Спасибо за фильм!
17 мая 2020, 23:54
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Жили-были
3 комментария
Вызов
256 комментариев
Ночная сова
2 комментария
Ужас Истфилда: Первое изгнание
1 комментарий
Форсаж 10
31 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
43 комментария
Мегалодон
21 комментарий
До рассвета
21 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
23 комментария
Баба Яга спасает мир
1 комментарий
Хитровка. Знак четырёх
21 комментарий
Мальдивы подождут
1 комментарий
Русалочка
2 комментария
Полчан
2 комментария
Яга и книга заклинаний
14 комментариев
Разбой
15 комментариев
Переводчик
8 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Беглец
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
В чём СУТЬ жизни? КАК нужно жить? Что мы оставляем после себя? Добрую память? Стихи, песни,книги,фильмы, музыку?- Главный лейтмотив всего фильма. Автор фильма, замечательный режиссёр Валерий Тодоровский, решил оставить после себя не только свои фильмы, но и СЕБЯ. Ведь оставляя своё творчество мы уносим с собой в могилу самую важную свою часть- свои ВОСПОМИНАНИЯ. В воспоминаниях Валерия - Одесса, его "корни"- близкие и родные люди. Очень разные, не всегда "правильные" но всегда родные.И это тоже суть фильма. Много мудрых мыслей, прекрасный коллектив актёров и.... всё-таки можно сказать, что фильм не получился. Это тот случай когда есть прекрасный повар, который готовит еду из отличных ингредиентов, но, то ли приправы были не те (не удачная музыка, слабая работа оператора), то ли настроение у повара в этот день не сложилось... Розанова просто выворачивает себя на изнанку, хорошо играет мальчик - копия Тодоровского (его сын?), дядя Боря. Но...это не еврейская семья, пусть даже в ней и звучит идиш. Текст пластмассовый, интонации наиграны. Не смотря на комичность многих ситуаций - они не вызывают улыбку. Из траги-комедии получилась удачно только первая часть. Нет евреев, с их шумным гомоном стайки воробьёв. перебивающих друг друга, умеющих шутить, смеяться, веселиться в самых трагических ситуациях, не боящихся быть смешными. Нет Молдаванки (хоть чётко передан антураж одесского дворика с деревянными балкончиками) и нет Одессы. Да, в фильме "Одесса" нет Одессы. И не потому, что режиссёру не дали возможность снимать этот фильм в любимом городе. В фильме нет ДУХА Одессы. Не передан колорит, жизнь (в том числе и творческая) города в тот период. А дома и трамваи - это ещё далеко не всё. Думаю, имею право всё это написать, как одесситка, родившаяся и выросшая на Молдаванке, еврейка, поэт и композитор и просто творческий человек. Фильм безусловно останется как память маленького мальчика о своём детстве и будет смотреться с интересом и, безусловно, принесёт свою пользу. Но не ищите тут Одессу. Наверное это сложно воспроизвести то, чего нет, что безвозвратно ушло - идиш, еврейский юмор, одесских язык. Сегодня Одесса- это потрясающий ТВОРЧЕСКИЙ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ и ЕВРОПЕСКИЙ город. Она другая, а воспоминания останутся у каждого в памяти СВОИ.
Мою семью обе Холеры застали, так что,я в курсе. Фильм отличный. Гениальна Розанова, нигде не переигрывает, что называется- точь в точь! Нигде не впадает в ожидаемый многими одесский увеселительный китч. И Ермольник хорош по своему. Линия соблазна героя Цыганова сыграна так томительно-понятно,и вообще, это фильм о человеческих страстях и страданиях. Спасибо! Наплевать, что не очень смотрят, ещё бы,сколько яда влили в души нашего человека, чтобы он воспринимал только экранных убийц и унижения другой страны. Это фильм - размышление, а не видовой ролик про Одессу. Одесса Атлантида,канувшая вместе с Союзом в прошлое, но её страсти остались с нами.
фильм понравился, но хотелось бы, чтобы не было сюжетной линии Бориса и Иры! бееееее! мне и так Цыганов не нравится ;((
а так же, хотелось бы, чтобы кроме ругани, были затронуты и хорошие моменты жизни семьи Давыдовых! в целом, есть вопросы по логической цепочке сюжета: что с КГБ, почему отец Иры не пришел с милицией за дочкой...
актёры потрясающие! как будто в театре побывал! Ярмольника приятно было увидеть!
9 баллов из 10ти! один раз точно советую посмотреть!
Авторизация по e-mail