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Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
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Дмитрий Астрахан
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Дата рождения
17 марта 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Актер, Продюсер
Биография Дмитрия Астрахан
Родился 17 марта 1957 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Дмитрия Астрахан
Судьба диверсанта
драма, биография
2021, Россия
0.0
Потерянный остров
мистика, приключения, триллер
2019, Россия
7.0
Игра
драма
2018, Россия
5.0
Жизнь после жизни
драма
2018, Россия
0.0
Любовь без правил
комедия
2016, Россия
4.0
Зеленая карета
драма
2015, Россия
7.0
Конец прекрасной эпохи
драма
2015, Россия
7.0
Переводчик
криминал, драма
2015, Россия
3.0
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Статьи о персоне
Режиссер Астрахан упрекнул Бориса Корчевникова в непорядочности: «Должны испытывать вину»
Дмитрий корит себя за то, что когда-то ушел из семьи.
Написать
4 июня 2021 15:51
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