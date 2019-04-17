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На утреннем сеансе в одном из кинотеатров Петербурга перед «Миллиардом» показали трейлеры двух других выходящих в прокат российских фильмов: в «Дорогом папе» герой Владимира Вдовиченкова переписывает свои активы на мать, а та перед смертью завещает все имущество давно покинутой внучке, с которой отцу теперь предстоит наладить отношения; в «Герое» персонаж Владимира Машкова отдает на иностранное усыновление подростков, прошедших специальное подготовку в…