На утреннем сеансе в одном из кинотеатров Петербурга перед «Миллиардом» показали трейлеры двух других выходящих в прокат российских фильмов: в «Дорогом папе» герой Владимира Вдовиченкова переписывает свои активы на мать, а та перед смертью завещает все имущество давно покинутой внучке, с которой отцу теперь предстоит наладить отношения; в «Герое» персонаж Владимира Машкова отдает на иностранное усыновление подростков, прошедших специальное подготовку в…
зал почти не смеялся
не думал что машков согласится на роль в таком треше
Не советую идти, еще и мстителей перенесли из-за этого шлака😐👎
Хороший легкий фильм!
Красивые Французские пейзажи впечатлили!
Немного смутил кадр, когда на авто вьезжает в банк, чет не совсем реально😄
Но в целом, хороший сюжет и игра актеров, а комменты читать буду, но как говорится «хают», значит надо идти🤣
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