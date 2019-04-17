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Миллиард Миллиард
Киноафиша Фильмы Миллиард Отзывы о фильме «Миллиард»
Миллиард 2019 / Россия
4.1 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 4.3
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Отзывы о фильме «Миллиард»

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Наша рецензия

На утреннем сеансе в одном из кинотеатров Петербурга перед «Миллиардом» показали трейлеры двух других выходящих в прокат российских фильмов: в «Дорогом папе» герой Владимира Вдовиченкова переписывает свои активы на мать, а та перед смертью завещает все имущество давно покинутой внучке, с которой отцу теперь предстоит наладить отношения; в «Герое» персонаж Владимира Машкова отдает на иностранное усыновление подростков, прошедших специальное подготовку в…

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Диана Айми 17 апреля 2019, 16:39
Обожаю все фильмы Романа Прыгунова! Еще как идем в кино!!!
17 апреля 2019, 16:39 Ответить
Anton Schmidt 19 апреля 2019, 12:41
Оценка
потрясающе тупая "комедия"
зал почти не смеялся
не думал что машков согласится на роль в таком треше
19 апреля 2019, 12:41 Ответить
Вадим Мазепин 20 апреля 2019, 21:40
Оценка
Так себе кино
20 апреля 2019, 21:40 Ответить
Виктория Справедливая 22 апреля 2019, 00:21
Оценка
Пойдет....
22 апреля 2019, 00:21 Ответить
Виктория Справедливая 22 апреля 2019, 00:30
Оценка
Ждем продолжение...
22 апреля 2019, 00:30 Ответить
Nadezhda Kuzmina 22 апреля 2019, 08:07
Оценка
Фильм совершенно не цепляет. Скучный и нудный. 🤢
22 апреля 2019, 08:07 Ответить
rafik.ivanov.85 22 апреля 2019, 12:25
🤮🤮🤮🤮🤮
22 апреля 2019, 12:25 Ответить
alfiya7163 22 апреля 2019, 21:27
Оценка
КЛАССный фильм,СУПЕР просто... с юмором, с хорошей актерской игрой, от души отдохнула.Весь зал смеялся. РЕКОМЕНДУЮ однозначно.👍👍👍
22 апреля 2019, 21:27 Ответить
Эмир Абитов 23 апреля 2019, 14:39
Оценка
Фильм полное ***но, показывает всю «мощь» русского кинематографа, если бы я знал что меня ждёт, в жизни бы не пошёл и вам не советую!
23 апреля 2019, 14:39 Ответить
sanek-bud 23 апреля 2019, 14:40
Оценка
Однозначно худший фильм 2019 года. Не советую идти не кому!!!
23 апреля 2019, 14:40 Ответить
Эмир Абитов 23 апреля 2019, 14:42
Оценка
Фильм полный отстой, не кому не советую 1 из 10, лучше потратьте 200₽ на шаверму
23 апреля 2019, 14:42 Ответить
valtoliver 23 апреля 2019, 17:10
Оценка
Неплохой фильм, для развеяться вечером вполне пойдет.
23 апреля 2019, 17:10 Ответить
Лев 23 апреля 2019, 19:10
Оценка
Пару раз улыбнулся, и собственно на этом всё. В конце намекнули на 2bcontinued, на который я вряд ли пойду
23 апреля 2019, 19:10 Ответить
Алексей Меньшаков 24 апреля 2019, 01:08
Оценка
А еще из за этого треша Мститей перенесли
24 апреля 2019, 01:08 Ответить
Сергей Коротенко 25 апреля 2019, 14:12
Оценка
Полный провал, не тратьте деньги на это, подождите мстителей и бронируйте билеты)))
25 апреля 2019, 14:12 Ответить
Antonio VmaskeZorro 25 апреля 2019, 19:21
в ответ на сообщение Эмир Абитов от 23 апреля 2019, 14:42
Оценка
можно даже две купить))
25 апреля 2019, 19:21 Ответить
Виталий Королева 26 апреля 2019, 09:32
Оценка
Не ходите на это гвно - пустая трата времени и денег. И еще мстители из-за этой параши перенесли, чтобы побольше бабла содрать. Ну как, собрали, придурки?
26 апреля 2019, 09:32 Ответить
Влад Беркут 27 апреля 2019, 17:56
Оценка
Очень спорное кино, вроде фигня, а вроде херня.
27 апреля 2019, 17:56 Ответить
Слава Масло 27 апреля 2019, 20:39
Оценка
Из-за этого дерьма отечественного производства, премьеру фильма, который хочет посмотреть большинство россиян передвинули на несколько дней, тем самым каждый второй должен смотреть спойлеры!
27 апреля 2019, 20:39 Ответить
Никита Гусарин 28 апреля 2019, 13:33
Оценка
Жду обзора беда
28 апреля 2019, 13:33 Ответить
Федя Знобь 29 апреля 2019, 15:12
Оценка
Хрень полная, ленту вк листать было интереснее чем смотреть этот фильм.
Не советую идти, еще и мстителей перенесли из-за этого шлака😐👎
29 апреля 2019, 15:12 Ответить
Alexey Saushkin 29 апреля 2019, 16:19
Оценка
Фильм тааак себе, вообще не впечатлил
29 апреля 2019, 16:19 Ответить
Илья Максимлюк 29 апреля 2019, 18:36
Оценка
А денег хватило только на 3х комментаторов внизу 🤣! Ах да, фильм говно!)
29 апреля 2019, 18:36 Ответить
Илья Максимлюк 29 апреля 2019, 18:36
Оценка
А денег хватило только на 3х комментаторов внизу 🤣! Ах да, фильм говно!)
29 апреля 2019, 18:36 Ответить
Марина Ермакова 29 апреля 2019, 22:45
в ответ на сообщение Эмир Абитов от 23 апреля 2019, 14:39
Не понравился фильм не ходили бы на него. А называть что этот фильм го*но то это уже слишком..
29 апреля 2019, 22:45 Ответить
Марина Ермакова 29 апреля 2019, 22:47
в ответ на сообщение Виталий Королева от 26 апреля 2019, 09:32
А ты кто тогда?
29 апреля 2019, 22:47 Ответить
Arman Mamedov 1 мая 2019, 21:11
Оценка
Читаю отзывы и ощущение что заказуха! Классный, лёгкий фильм! Смеялся весь зал! А зал был битком!!! 1 Мая ночь. Я бы даже разделила его на 2 части и более подробно рассказала каждую историю! Короче не буду больше верить рейтингу. То посоветуют ерунду, то хороший фильм отпустят.
1 мая 2019, 21:11 Ответить
holod90.90 1 мая 2019, 22:04
Фильм параша. не ходите Не тратьте деньги вот из-за такого дерьма переносят нормальные зарубежные фильмы например Мстители 4 финал перенесли
1 мая 2019, 22:04 Ответить
matus2012 2 мая 2019, 04:34
Оценка
Фильм понравился, правда прошёл оченьбыстро, хотелось ещё посмотреть, скорее всего будет продолжение. Надо поддерживать наши фильмы, работу таких замечательных актёров и режиссёра, а не хаить их.
2 мая 2019, 04:34 Ответить
fagots 2 мая 2019, 20:02
Оценка
Нормальный фильм. Легенький, смешной. Не тупой. Смотреть приятно. Отрицательные отзывы явно заказные. Напугал конечно сначала рейтинг, но решил сходить и не пожалел. Всем приятного просмотра.
2 мая 2019, 20:02 Ответить
Елена Якимова 4 мая 2019, 01:15
Оценка
Фильм очень разочаровал. Не думала, что Машков, станет сниматься а таком шлаке.
4 мая 2019, 01:15 Ответить
Иван Осипов 9 мая 2019, 19:18
Оценка
... фильм на твердую 4. Тем кто любит Мстителей не надо русское кино смотреть если оно так огорчает. Ждите своих "Мстителей". В фильме сюжет не банальный, новые актеры из молодых и позитивных, хорошая работа оператора. Нормальное кино если хочется голову разгрузить.
9 мая 2019, 19:18 Ответить
7502244 12 мая 2019, 07:06
Оценка
Сценарий подкачал. Местами было смешно. Но в общем не советую смотреть.
12 мая 2019, 07:06 Ответить
taranovskay 12 мая 2019, 09:52
Смеялись от души👍🏻
Хороший легкий фильм!
Красивые Французские пейзажи впечатлили!
Немного смутил кадр, когда на авто вьезжает в банк, чет не совсем реально😄
Но в целом, хороший сюжет и игра актеров, а комменты читать буду, но как говорится «хают», значит надо идти🤣
12 мая 2019, 09:52 Ответить
Александр Жариков 25 августа 2019, 22:46
Оценка
Весь фильм ждал хотя бы один момент, когда можно хотя бы улыбнуться, даже не засмеяться. Не дождался. Тупой сюжет, убогая игра, фильм отстой. Машков, неужели тебе вообще ничего не предлагали из ролей, раз ты согласился сняться в этом убожестве???
25 августа 2019, 22:46 Ответить
shmelyova.ariena 12 августа 2020, 11:24
в ответ на сообщение Влад Беркут от 27 апреля 2019, 17:56
Оценка
аахахахаа
12 августа 2020, 11:24 Ответить
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