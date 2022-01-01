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Кловис Корнийяк

Clovis Cornillac
Кловис Корнийяк
Кловис Корнийяк Clovis Cornillac
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Дата рождения
16 августа 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Кловис Корнийяк

Родился 16 августа 1967 года. Лион, Рона, Франция.

Фильмография Кловис Корнийяк
Белль и Себастьян: Друзья навек
Белль и Себастьян: Друзья навек
приключения 2017, Франция
6.0
Супер Брис
Супер Брис
комедия 2016, Франция
4.0
Тур де Шанс
Тур де Шанс
комедия 2013, Франция
5.0
Радиозвёзды
Радиозвёзды
комедия 2012, Франция
6.0
Реквием по убийце
Реквием по убийце
боевик, триллер, драма 2011, Франция
5.0
Любовь - это для двоих
Любовь - это для двоих
мелодрама, комедия 2010, Франция
5.0
600 кг золота
600 кг золота
приключения, комедия 2010, Франция
6.0
Астерикс на Олимпийских Играх
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.0
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