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Кловис Корнийяк
Кловис Корнийяк
Clovis Cornillac
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Кловис Корнийяк
Clovis Cornillac
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Дата рождения
16 августа 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Кловис Корнийяк
Родился 16 августа 1967 года. Лион, Рона, Франция.
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Фильмография Кловис Корнийяк
Белль и Себастьян: Друзья навек
приключения
2017, Франция
6.0
Супер Брис
комедия
2016, Франция
4.0
Тур де Шанс
комедия
2013, Франция
5.0
Радиозвёзды
комедия
2012, Франция
6.0
Реквием по убийце
боевик, триллер, драма
2011, Франция
5.0
Любовь - это для двоих
мелодрама, комедия
2010, Франция
5.0
600 кг золота
приключения, комедия
2010, Франция
6.0
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
7.0
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