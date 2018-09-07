«Белль и Себастьян: Друзья навек»: Рецензия Киноафиши

Испытание тройней

Как бы резво ни бегали по французским Альпам Белль и Себастьян, а проклятие третьей части их всё равно настигло. То самое, когда в один небольшой фильм создатели пытаются засунуть всё, чего зрители от них, возможно, ждут, чтобы поставить жирную точку. Понятно, что существует литературная основа, с которой лучше не спорить, чтобы несколько поколений французских детей не взбунтовалось: в книжке было не так. Но понятия меры и вкуса никакая книга не отменит. А именно с этими понятиями в третьей части «Белль и Себастьян друзья навек» большие проблемы.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян: друзья навек»

У Белль рождаются щенки. Отец Себастьяна, Пьер, женится на внучке Сезара, Анжелине. И эти два события вступают в эмоциональный конфликт в душе главного героя. В свои 12 лет он считает, что его жизнь должна всегда быть такой: окружённой горами и собаками. Поэтому отказывается признавать, что щенки - это обуза для их небогатого дома, а планы отца переехать в Канаду называет предательством. И в момент такой душевной слабости на склоне гор появляется Жозеф - страшный тип, который уверяет, что Белль - его собственность, а значит и щенки тоже. Ну, и забирает.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян: друзья навек»

Если бы не стройная хронология событий в предыдущих частях «Белль и Себастьян», можно было бы предположить, что второй и третий фильм создатели перепутали местами. Насколько взрослыми казались «Приключения продолжаются», настолько же детскими в не лучшем значении этого слова кажутся «Друзья навек». В первую очередь это касается поведения главного героя. Звезда трилогии, мальчик Феликс Боссюэ, видимо, пошёл учиться актёрскому мастерству или стал насматривать классику мирового кинематографа в перерывах между съёмками. Иначе как объяснить, что из его игры практически исчезла детская естественность и жизнерадостность, но откуда-то появились плохого качества клише. Те самые, когда у тебя забирают собаку, а ты такой падаешь на колени в сугроб, запрокидываешь голову к звездному небу и кричишь: «Нееееееееет!» Хотя, надо отдать должное, Феликс всё ещё сохраняет очаровательную несовременность и умело показывает своим ровестникам, каким прекрасным может быть детство, когда у тебя нет смартфона, но есть собака.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян: друзья навек»

Но есть и другое объяснение такой радикальной перемене, поскольку коснулась она не только главного героя, а всех двуногих в этом фильме. Режиссёр третьей части Кловис Корнийяк, который на самом деле актёр. «Белль и Себастьян» - его третья работа в качестве постановщика, и он явно не способен отказать себе в удовольствии и себя показать, и свой вкус всем зрителям привить. Обладатель действительно неприятного, с демоническим флёром взгляда, Корнийяк отдаёт себе роль картонного злодея Жозефа и разыгрывает её по устаревшим канонам популярного французского кино: когда каждое действие, особенно на крупном плане, превращается в пантомиму. Разве что знаменитое «У-ха-ха» не исполняет. И можно было бы простить ему такое поведение, в конце концов, в детском кино всегда должен быть какой-нибудь карикатурный герой. Но режиссёр, кажется, хочет подогнать всех в этом фильме под свои стандарты. Так из тени главные героев выходит трусоватый мэр в исполнении Андре Пенверна (и это хорошо для актёра), на благородном лице Чеки Карио (роль старика Сезара) можно разглядеть муки несогласия с режиссёрскими установками, а молодой талант Феликса-Себастьяна зависает одной ногой над страшным ущельем.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян: друзья навек»

Единственный, кто оказался неподвластен режиссёру - это Белль (и постановщик её трюков). Оказывается, за две части они показали далеко не все чудеса, на которые способна горная пиренейская собака. И несмотря на то, что почти все они демонстрируются в экстремальных условиях необходимости выжить, они поражают и порождают желание завести себе такого же белого гиганта. Собака и горы - два неотъемлемых элемента трилогии «Белль и Себастьян», которые попросту невозможно показать некрасиво и неинтересно.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян: друзья навек»

Сохраняя своё ретро-очарование, «Белль и Себастьян» отчаянно пытается быть современной картиной для сегодняшнего зрителя. Пожалуй, этим, а ещё французской эксцентрикой, и объясняется переизбыток событий. Ведь надо удержать у экрана не просто детей, а уже начинающих подростков. Здесь вам и смешные эпизоды со миловидными щенками, и красивая свадьба, и мимолетная, чуть комичная любовная линия, и смертельные опасности с нелепыми погонями, и семейные тайны, достойные мексиканского сериала, и тот самый злодей, которого хочется сослать в музей неактуальности. Невольно вспоминается фильм «Бетховен 2», изрядно похожий по сюжету. Вот только снят он был в 1993 году и американцами, от которых уж точно не ждёшь никакого изящества. Но всё же стоит признать: правило «Дети и животные спасают сюжет» - исправно работает в любую эпоху. А значит, если вы успели полюбить Белль и Себастьяна за первые два фильма, «Друзья навек» - отличный способ попрощаться с ними. И уже принять окончательное решение завести собаку.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 6 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Белль и Себастьян: друзья навек»