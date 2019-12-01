Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон) работает в частном сыскном агентстве в Нью-Йорке 50-х. Но есть у героя одна особенность — он страдает от синдрома Туретта, что сильно осложняет его жизнь в обществе. После того, как во время очередного дела погибает наставник и друг Лайонела Фрэнк (Брюс Уиллис), ему приходится самому взяться за расследование. Как оказывается, ниточки ведут в высшие круги общества, которые затеяли передел всего города. Эдвард Нортон славится своим максимализмом. Даже во…
9 баллов из 10ти!
потрясающая актёрская работа Нортона(очень здорово показал своего героя) и приятно было увидеть актёров из старой гвардии!!!
соответственно, и режиссерская работа Нортона на высоте!
сюжет, в общем, обычный, но смотреть интересно, здорово передана атмосфера времени.
рекомендую для просмотра!
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