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Сиротский Бруклин Сиротский Бруклин
Киноафиша Фильмы Сиротский Бруклин Отзывы о фильме «Сиротский Бруклин»
Motherless Brooklyn Сиротский Бруклин 2019 / США
7.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Сиротский Бруклин»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон) работает в частном сыскном агентстве в Нью-Йорке 50-х. Но есть у героя одна особенность — он страдает от синдрома Туретта, что сильно осложняет его жизнь в обществе. После того, как во время очередного дела погибает наставник и друг Лайонела Фрэнк (Брюс Уиллис), ему приходится самому взяться за расследование. Как оказывается, ниточки ведут в высшие круги общества, которые затеяли передел всего города. Эдвард Нортон славится своим максимализмом. Даже во…

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Andrey Prikazchik 1 декабря 2019, 20:38
Оценка
приятный во всех отношениях фильм! Лирика побеждает интригу. 8 из 10
1 декабря 2019, 20:38 Ответить
poshehonec 7 декабря 2019, 07:28
Оценка
Действительно, атмосферно, вполне себе небанально. Нортон сыграл отлично, Болдуин, тоже, хорош.
7 декабря 2019, 07:28 Ответить
dk 7 декабря 2019, 17:25
Оценка
Очень крутой и красивый фильм. Правда, я окончательно запутался что происходит минуте к 90 и дальше просто сидел и смотрел как играет Нортон.
7 декабря 2019, 17:25 Ответить
rafik.ivanov.85 9 декабря 2019, 20:16
Нудный фильм .
9 декабря 2019, 20:16 Ответить
saulkin74 11 декабря 2019, 10:43
Оценка
Нудятина и местами бредятина
11 декабря 2019, 10:43 Ответить
fdkl1987 15 декабря 2019, 07:25
Оценка
Замечательный атмосферный и как мне показалось, исторически глубоко проработанный фильм. Фильм многоуровневый, можно просто плыть по сюжету и наслаждаться игрой актеров, а можно заняться анализом детальных исторических подробностей, придающих объем, запах и вкус описываемому историческому моменту...чего только стоит момент с купающимся в пустом городском бассейне мэром и остальным плебсом, толкающимся на улице на ступеньках и ждущим окончания водных процедур мэра... Словом, вся хваленая "демократия" в двух-трех сюжетных мазках... 9 из 10.
15 декабря 2019, 07:25 Ответить
Марина Чинаева 15 декабря 2019, 11:52
Оценка
На пятнадцатой минуте стало понятно,что фильм полное г...!Бред сумашедшего, фильм ни о чем, не ходите!!!! Ушли минут через 50.
15 декабря 2019, 11:52 Ответить
Андрей 15 марта 2020, 23:45
Оценка
прекрасный фильм!
9 баллов из 10ти!
потрясающая актёрская работа Нортона(очень здорово показал своего героя) и приятно было увидеть актёров из старой гвардии!!!
соответственно, и режиссерская работа Нортона на высоте!
сюжет, в общем, обычный, но смотреть интересно, здорово передана атмосфера времени.
рекомендую для просмотра!
15 марта 2020, 23:45 Ответить
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