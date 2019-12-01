Наша рецензия

Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон) работает в частном сыскном агентстве в Нью-Йорке 50-х. Но есть у героя одна особенность — он страдает от синдрома Туретта, что сильно осложняет его жизнь в обществе. После того, как во время очередного дела погибает наставник и друг Лайонела Фрэнк (Брюс Уиллис), ему приходится самому взяться за расследование. Как оказывается, ниточки ведут в высшие круги общества, которые затеяли передел всего города. Эдвард Нортон славится своим максимализмом. Даже во…