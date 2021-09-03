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Джон Стамос
Джон Стамос
John Stamos
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Джон Стамос
John Stamos
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Дата рождения
19 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джона Стамоса
Родился 19 августа 1963 года. Сайпрес, Калифорния, США.
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Фильмография Джона Стамоса
Моя большая греческая свадьба 2
комедия
2016, США
5.0
Гениальный папа
драма, комедия
2010, США
7.0
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