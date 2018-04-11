«Славные пташки»: Рецензия Киноафиши

В ожидании тепла

Каждую весну возвращаются перелетные птицы. Они вьют гнезда, заводят птенцов. И становятся кормом для хищных собратьев в перьях и их мяукающих соперников. Ржанки, к числу коих принадлежит наш герой Рыжик, не исключение. Стая, в которой летели с южных краев его родители, лишилась одной из птиц. Ее схватил орел Орландо, и только на одной жертве он останавливаться не собирается. Впрочем, кажется, ржанки уже давно привыкли к тому, что на них ведется охота. По крайней мере, гибель товарища не помешала появлению на свет Рыжика. Этому крошечному птенцу предстоит нелегкий путь. Он не сможет улететь на юг с семьей и будет искать райскую долину – самое близкое место, где можно провести зиму и не умереть от холода и голода.

Кадр из фильма «Славные пташки»

Пусть вас не обманывает миловидная внешность Рыжика, «Славные пташки» не растворяются в бесконечных ми-ми-ми. Трогательный птенец столкнется с такими проблемами, от которых у взрослых сбивается сердечный ритм и уходит земля из-под ног. Он получит тяжелейшую психологическую травму, а мультик с симпатичными птичками, лихо пикирующими в полете, обернется историей о невосполнимой утрате и скорби. Конечно, «Славные пташки» далеко не единственный проект для детей и младших школьников, где озвучивается тема смерти. Кукольный мультфильм «Кубо. Легенда о самурае» от студии Laika рассказывал о подростке, сохранившем в сердце доброту и способность прощать после смерти родителей. Пиксаровская «Тайна Коко», получившая «Оскар» в марте 2018 года, тоже говорила о расставании с родными, правда, подходила к теме с другой стороны.

Кадр из фильма «Славные пташки»

Главный герой оскароносного мультфильма Мигель Ривера попадал в мир мертвых, знакомство с его законами и обитателями показывало мальчику, почему так важна память о покинувших нас. Рыжик в потусторонний мир не попадает, но проделывает не менее сложное путешествие. Оно может помочь ему преодолеть последствия полученной психологической травмы и вновь поставить на крылья, фактически птенец должен переродиться. Если он, конечно, справится со всеми трудностями, выпавшими на его долю (добавим во избежание совсем уж откровенных спойлеров). Благо справляться со всеми бедами он будет не в одиночку. «Славные пташки» уравновешивают достаточно болезненную тему уроками дружбы и милосердия, скромным напоминанием о том, что «так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети», как пелось в «Песенке мамонтенка», слова которой написал Дмитрий Непомнящий, а музыку Владимир Шаинский. Да и юмор в мультике тоже есть.

Кадр из фильма «Славные пташки»

«Славные пташки» интересны уже потому, что представляют российскому зрителю, привыкшему к отечественным и голливудским анимационным фильмам, бельгийско-исландскую мультипликацию – редкого гостя для наших кинотеатров. И все-таки мультфильм интересен не только в связи с тем, что показывает работу мультипликаторов из Бельгии и Исландии. Затронутые в «Славных пташках» проблемы не отпускают нас, стоит только получить паспорт. Режиссер мультика Аудни Аусгейрссон снял трогательную и все же достаточно сильную драму, при просмотре которой вряд ли заскучает даже тот, кто давно вынужден зарабатывать себе на жизнь самостоятельно, а не просить сладости и игрушки у родителей.

Кадр из фильма «Славные пташки»

Смелость и деликатность «Славных пташек» в отношении животрепещущих вопросов перевешивают те редкие огрехи, что можно разыскать в мультике. Изредка сбивающийся с темпа анимационный фильм с персонажами, то появляющимися, то исчезающими из кадра, очень сильно воздействует на уровне эмоций. Лиричная история о приключениях птенца по имени Рыжик дарит свет и любовь и преподносит урок о важности дружбы и способности выпрыгнуть из адской боли всепоглощающего горя, чтобы помочь другому.

Елена Громова

В российском прокате с 12 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Славные пташки»