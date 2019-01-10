Наша рецензия

Майя Варгас (Дженнифер Лопес), простая сотрудница супермаркета с внешностью голливудской дивы, мечтает о руководящей должности. Она уверена, что после 15 лет успешной работы заслужила продвижение по карьерной лестнице. Однако начальник оставляет ее помощником менеджера, а на топ-позицию берет самоуверенного дурака, помешанного на тимбилдинге и ролевых играх. Причина проста: у новенького есть диплом вуза, а у Майи нет. Ей некогда и не на что было получать высшее образование. Она росла без…