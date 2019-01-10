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Second Act Начни сначала 2018 / США
7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Начни сначала»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Майя Варгас (Дженнифер Лопес), простая сотрудница супермаркета с внешностью голливудской дивы, мечтает о руководящей должности. Она уверена, что после 15 лет успешной работы заслужила продвижение по карьерной лестнице. Однако начальник оставляет ее помощником менеджера, а на топ-позицию берет самоуверенного дурака, помешанного на тимбилдинге и ролевых играх. Причина проста: у новенького есть диплом вуза, а у Майи нет. Ей некогда и не на что было получать высшее образование. Она росла без…

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mariaygerasimova 10 января 2019, 13:07
Оценка
Женский хороший фильм. Очень понравился. Легкая качественная комедия. Но J Lo выглядит местами как клоун, явный перебор с макияжем и «убийственные» наряды и прически. Этот макияж ее старит. К просмотру рекомендую.
10 января 2019, 13:07 Ответить
Александр Шибанов 10 января 2019, 18:18
Ну хоть один настоящий зритель (mariaygerasimova) отзыв написал. Спасибо. Посмотрю ...
10 января 2019, 18:18 Ответить
ani1489 12 января 2019, 01:38
Очень примитивный фильм ! Все очевидно!!! Не стоит смотреть . Только Джей Ло прекрасна , и наряды тоже)
12 января 2019, 01:38 Ответить
Nadezhda Kuzmina 12 января 2019, 13:09
Оценка
Легкий женский фильм, с этим я согласна. Не плохой, но ничего особенного. Хотя я не жалею, что мы на него сходили)
12 января 2019, 13:09 Ответить
Yana Ivasko 16 января 2019, 18:02
Оценка
Отличный микс из юмора, остроумных шуток, позитива и модных декораций. Фильм намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Фильм для людей с жизненным опытом. Для людей, которые пережили взлеты и падения, которые знают, что такое ошибки прошлого...
Герои фильма харизматичные и очень разноплановые. Танцевальная сценка в середине фильма - просто класс!

P.S. Ходили в кино с парнем, оба довольны. Очень атмосферное кино...
16 января 2019, 18:02 Ответить
irina_v68 17 января 2019, 00:54
Оценка
Скука смертная. Никакого движения . Чуть не уснула.
17 января 2019, 00:54 Ответить
Анастасия Драганова 18 января 2019, 11:47
вообще не понравился фильм, отстой
18 января 2019, 11:47 Ответить
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