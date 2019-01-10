Начни сначала
– Когда Майя уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получила работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив гораздо важнее, чем диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной, – ведь никогда не поздно начать сначала!
Герои фильма харизматичные и очень разноплановые. Танцевальная сценка в середине фильма - просто класс!
P.S. Ходили в кино с парнем, оба довольны. Очень атмосферное кино...
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