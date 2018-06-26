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Киноафиша Рецензии «План побега 2»: Рецензия Киноафиши

«План побега 2»: Рецензия Киноафиши

26 июня 2018 00:00
«План побега 2»: Рецензия Киноафиши
Как пройти лабиринт?

Взяв тайм-аут на работе, Шу возвращается домой. Там ему предлагают поохранять гениального кузена Юшенга, на которого конкуренты открыли охоту. Несмотря на все усилия Шу, им не удается сбежать, и вместе с Юшенгом он попадает в современную, сверхзакрытую тюрьму АиД. Его начальник Рэй Бреслин (Сильвестр Сталлоне) не понаслышке знает, что это такое - когда-то ему самому пришлось выбираться из подобного заведения. Поэтому его коллеги решают найти Юшенга и вытащить их из АиДа, где само место принято называть зоопарком, а заключенных соответственно животными. За короткий срок в тюрьме оказываются буквально все члены отряда Рэя Бреслина. Им придется встретиться со старым другом, решить кучу головоломок и попытаться найти тех, кто стоит за постройкой таких тюрем.

Кадр из фильма «План побега 2»
Кадр из фильма «План побега 2»

Несмотря на то, что создатели делают основной акцент на известных именах: Сильвестр Сталлоне, (франшиза «Неудержимые», «Наемные убийцы»), который пытается напомнить о себе, пока работает над очередной частью «Рэмбо» и спин-оффом «Крид», и Дэйв Батиста, («Стражи Галактики», «Бегущий по лезвию 2049»), совмещающий работу в блокбастерах и в куче залежавшегося мусора. Главными героями на этот раз стали Хуан Сяомин («Переправа», «Рассекая волны») и переквалифицировавшийся из героя романтических комедий в лихого боевика Джесси Меткалф, («Сдохни, Джон Такер!», «Под кайфом»). Как часть технической команды здесь появляются Фифти Сент («Левша», «Право на убийство») и Джейми Кинг («Город грехов», «Деньги на двоих»). Противостоят им Уэс Чэтэм, («Прислуга», «Вижу лишь тебя») и Титус Уэлливер, («Закон ночи», «На грани»). А еще в небольшом эпизоде в «Плане побега 2» появляется музыкант Пит Венц из группы «Fall Out Boy». Теперь в его фильмографии, а не только в клипах и сериалах, есть и вооружающий героев перед финальной битвой персонаж, некто Баг.

Кадр из фильма «План побега 2»
Кадр из фильма «План побега 2»

В тюрьме встречаются совершенно разнообразные личности. Примерно как и в «Джоне Уике», где подобные субъекты жили в специализированной гостинице. Создатели «Плана побега 2», рассуждают на темы естественного отбора, командной работы и новых технологий в нашей жизни. А еще в фильме встречаются странные субъекты типа неонацистов, которые постоянно повторяют: «Мы легион», как будто их «жесткие диски» создатели картины, в отличие от охранной системы тюрьмы, забыли перезапустить. Сценаристы «Плана побега 2» нашли, чем удивить зрителей, есть пара переворачивающих всю историю эпизодов, неожиданных появлений и фразочек, которые с легкостью могут уйти в народ.

Кадр из фильма «План побега 2»
Кадр из фильма «План побега 2»

Картина «План побега 2» - это море погонь, стрельбы и драк, ведь что бы ни случилось и какими технологиями не обладали бы создатели картины, финальный бой героев все равно будет рукопашным. Где и злодей покажет все, на что способен, и тот, кто выступает за добро, успеет услышать все, что требуется, и красиво положить противника на лопатки. Все здесь озвучено с помощью дабстепа и музыки, которую все хорошо запомнили еще во времена видеосалонов, когда главным была громкость, а не то, что собственно играет. И раз уж третья часть истории уже снята, то можно лишь отдать должное создателям, которые красочно и ярко рассказывают о том, как Сильвестр Сталлоне с очередной группой героев (бюджетный вариант «Неудержимых») разыскивает создателей еще одной тайной тюрьмы. И скорее всего, в продолжении обязательно найдет их и накажет по всей строгости. А пока он этого не сделал, зрители «Плана побега 2» получили возможность увидеть новые приключения героев, когда-то уже сбежавших из Гробницы. Правда, потерявших по дороге Арнольда Шварценеггера, зато получивших очередную загадку новой тюрьмы и объединяющих свои силы ради свободы и справедливости с новыми, не всегда ожидаемыми союзниками.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 28 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «План побега 2»

Дмитрий Бортников
Дмитрий Бортников
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