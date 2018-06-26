«План побега 2»: Рецензия Киноафиши

Как пройти лабиринт?

Взяв тайм-аут на работе, Шу возвращается домой. Там ему предлагают поохранять гениального кузена Юшенга, на которого конкуренты открыли охоту. Несмотря на все усилия Шу, им не удается сбежать, и вместе с Юшенгом он попадает в современную, сверхзакрытую тюрьму АиД. Его начальник Рэй Бреслин (Сильвестр Сталлоне) не понаслышке знает, что это такое - когда-то ему самому пришлось выбираться из подобного заведения. Поэтому его коллеги решают найти Юшенга и вытащить их из АиДа, где само место принято называть зоопарком, а заключенных соответственно животными. За короткий срок в тюрьме оказываются буквально все члены отряда Рэя Бреслина. Им придется встретиться со старым другом, решить кучу головоломок и попытаться найти тех, кто стоит за постройкой таких тюрем.

Кадр из фильма «План побега 2»

Несмотря на то, что создатели делают основной акцент на известных именах: Сильвестр Сталлоне, (франшиза «Неудержимые», «Наемные убийцы»), который пытается напомнить о себе, пока работает над очередной частью «Рэмбо» и спин-оффом «Крид», и Дэйв Батиста, («Стражи Галактики», «Бегущий по лезвию 2049»), совмещающий работу в блокбастерах и в куче залежавшегося мусора. Главными героями на этот раз стали Хуан Сяомин («Переправа», «Рассекая волны») и переквалифицировавшийся из героя романтических комедий в лихого боевика Джесси Меткалф, («Сдохни, Джон Такер!», «Под кайфом»). Как часть технической команды здесь появляются Фифти Сент («Левша», «Право на убийство») и Джейми Кинг («Город грехов», «Деньги на двоих»). Противостоят им Уэс Чэтэм, («Прислуга», «Вижу лишь тебя») и Титус Уэлливер, («Закон ночи», «На грани»). А еще в небольшом эпизоде в «Плане побега 2» появляется музыкант Пит Венц из группы «Fall Out Boy». Теперь в его фильмографии, а не только в клипах и сериалах, есть и вооружающий героев перед финальной битвой персонаж, некто Баг.

Кадр из фильма «План побега 2»

В тюрьме встречаются совершенно разнообразные личности. Примерно как и в «Джоне Уике», где подобные субъекты жили в специализированной гостинице. Создатели «Плана побега 2», рассуждают на темы естественного отбора, командной работы и новых технологий в нашей жизни. А еще в фильме встречаются странные субъекты типа неонацистов, которые постоянно повторяют: «Мы легион», как будто их «жесткие диски» создатели картины, в отличие от охранной системы тюрьмы, забыли перезапустить. Сценаристы «Плана побега 2» нашли, чем удивить зрителей, есть пара переворачивающих всю историю эпизодов, неожиданных появлений и фразочек, которые с легкостью могут уйти в народ.

Кадр из фильма «План побега 2»

Картина «План побега 2» - это море погонь, стрельбы и драк, ведь что бы ни случилось и какими технологиями не обладали бы создатели картины, финальный бой героев все равно будет рукопашным. Где и злодей покажет все, на что способен, и тот, кто выступает за добро, успеет услышать все, что требуется, и красиво положить противника на лопатки. Все здесь озвучено с помощью дабстепа и музыки, которую все хорошо запомнили еще во времена видеосалонов, когда главным была громкость, а не то, что собственно играет. И раз уж третья часть истории уже снята, то можно лишь отдать должное создателям, которые красочно и ярко рассказывают о том, как Сильвестр Сталлоне с очередной группой героев (бюджетный вариант «Неудержимых») разыскивает создателей еще одной тайной тюрьмы. И скорее всего, в продолжении обязательно найдет их и накажет по всей строгости. А пока он этого не сделал, зрители «Плана побега 2» получили возможность увидеть новые приключения героев, когда-то уже сбежавших из Гробницы. Правда, потерявших по дороге Арнольда Шварценеггера, зато получивших очередную загадку новой тюрьмы и объединяющих свои силы ради свободы и справедливости с новыми, не всегда ожидаемыми союзниками.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 28 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «План побега 2»