Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Одиноки вместе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
План побега 2 План побега 2
Киноафиша Фильмы План побега 2 План побега 2, 2018: актеры и роли
Escape Plan 2: Hades План побега 2 2018 / США / Китай
5.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

План побега 2, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен С. Миллер Стивен С. Миллер Steven C. Miller
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Дэйв Батиста Дэйв Батиста Dave Bautista Джейми Кинг Джейми Кинг Jaime King Джесси Меткалф Джесси Меткалф Jesse Metcalfe Фифти Сент Фифти Сент 50 Cent Уэс Чэтэм Уэс Чэтэм Wes Chatham Лидия Халл Лидия Халл Lydia Hull Хуан Сяомин Хуан Сяомин Huang Xiaoming
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши