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Взяв тайм-аут на работе, Шу возвращается домой. Там ему предлагают поохранять гениального кузена Юшенга, на которого конкуренты открыли охоту. Несмотря на все усилия Шу, им не удается сбежать, и вместе с Юшенгом он попадает в современную, сверхзакрытую тюрьму АиД. Его начальник Рэй Бреслин (Сильвестр Сталлоне) не понаслышке знает, что это такое - когда-то ему самому пришлось выбираться из подобного заведения. Поэтому его коллеги решают найти Юшенга и вытащить их из АиДа, где само место принято…