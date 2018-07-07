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План побега 2 План побега 2
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Escape Plan 2: Hades План побега 2 2018 / США / Китай
5.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Отзывы о фильме «План побега 2»

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Взяв тайм-аут на работе, Шу возвращается домой. Там ему предлагают поохранять гениального кузена Юшенга, на которого конкуренты открыли охоту. Несмотря на все усилия Шу, им не удается сбежать, и вместе с Юшенгом он попадает в современную, сверхзакрытую тюрьму АиД. Его начальник Рэй Бреслин (Сильвестр Сталлоне) не понаслышке знает, что это такое - когда-то ему самому пришлось выбираться из подобного заведения. Поэтому его коллеги решают найти Юшенга и вытащить их из АиДа, где само место принято…

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Артур Артуров 7 июля 2018, 07:15
Ужасное дерьмо!!!! Первая часть ровная была , вторая вообще дерьмо !!
7 июля 2018, 07:15 Ответить
lexxx197918 8 июля 2018, 19:01
Оценка
Как мог Слай в таком говне сняться это ужос
8 июля 2018, 19:01 Ответить
rafik.ivanov.85 10 июля 2018, 10:25
Параша редкасная
10 июля 2018, 10:25 Ответить
Николай Дронг 10 июля 2018, 12:09
0/10 !!!
10 июля 2018, 12:09 Ответить
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