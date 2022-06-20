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Джейми Кинг
Джейми Кинг
Jaime King
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Джейми Кинг
Jaime King
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Дата рождения
23 апреля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Омаха, Небраска, США
Рост
174 см
Биография Джейми Кинг
Родилась 23 апреля 1979 года. Омаха, Небраска, США.
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Фильмография Джейми Кинг
Месть Банши
боевик, триллер
2022, США
3.0
За гранью жизни
криминал, триллер
2021, США
2.0
План побега 3
боевик
2019, США
4.0
План побега 2
боевик
2018, США / Китай
5.0
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер
2014, США
7.0
Особо опасна
триллер, комедия
2014, США
5.0
В ожидании вечности
драма, мелодрама
2010, США
6.0
День матери
триллер
2010, США
5.0
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Антонио Бандерас и Джейми Кинг отстреливаются от бандитов в трейлере боевика «Кодовое имя «Банши»
Бандерас сыграл бывшего киллера, который вновь вынужден взяться за оружие.
Написать
20 июня 2022 12:06
Антонио Бандерас, Джейми Кинг и Томми Флэнаган исполнят ведущие роли в экшен-триллере «Банши»
Создатели обещают «сложную историю о мести и семье».
Написать
20 сентября 2021 13:03
Брюс Уиллис противостоит продажным копам в трейлере боевика «За гранью жизни»
Звезда «Крепкого орешка» играет рейнджера, которому приходится защищать свидетельницу преступления.
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23 июня 2021 12:01
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