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Джесси Меткалф

Jesse Metcalfe
Джесси Меткалф
Джесси Меткалф Jesse Metcalfe
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Дата рождения
9 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джесси Меткалф

Родился 9 декабря 1978 года. Калифорния, США

Фильмография Джесси Меткалф
Окрыленный молитвой
драма 2023, США
0.0
Крепость
Крепость
боевик 2021, США
3.0
Приказано: Уничтожить
Приказано: Уничтожить
боевик, триллер 2020, США
3.0
План побега 2
План побега 2
боевик 2018, США / Китай
5.0
Бог не умер 2
Бог не умер 2
драма 2016, США
5.0
Девятый пассажир
Девятый пассажир
ужасы, боевик, триллер 2016, Канада
3.0
Восставшие мертвецы: Конец игры
Восставшие мертвецы: Конец игры
ужасы, боевик 2016, США
4.0
Восставшие мертвецы
Восставшие мертвецы
ужасы 2015, США
5.0
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Участник Fall Out Boy Пит Вентц снимется с Сильвестром Сталлоне в боевике «План побега 2» Хотя оригинальный боевик «План побега» не сумел показать достойных результатов в прокате, Сильвестр Сталлоне все-таки нацелился снимать сиквел – и компанию ему в новом фильме
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23 марта 2017 16:55
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