Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол

Спортивная драма с Адамом Сэндлером в главной роли. Его герой Стэнли Шугерман — некогда успешный баскетбольный скаут, чья карьера клонится к закату из-за разногласий с начальством. Когда в Испании он случайно видит талантливого игрока в баскетбол, Шугерман понимает, что это его шанс вернуться в НБА. Однако одаренный парень не очень-то спешит принять предложение из-за проблем, которые баскетбол принес ему в прошлом, а начальник Шугермана не особо рад новому игроку.

Роль испанского баскетболиста Бо Круза исполнил профессиональный спортсмен Хуан Эрнагомес, который стал чемпионом мира в 2019 году и чемпионом Европы в составе сборной Испании в 2020-м.

Прорваться в НБА

Действие сериала разворачивается в 1980-е вокруг баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» и ключевых ее участников: легендарных спортсменов Мэджика Джонсона, Джерри Уэста, Пэта Райли, Карима Абдул-Джаббара и предпринимателя Джерри Басса, который в 1979 году стал владельцем клуба. Период с 1979 по 1991 год в клубе стал известен как «Шоутайм» — в это время команда пять раз становилась чемпионом НБА. Басс превратил ее участников в суперзвезд, а саму игру — в увлекательное и драйвовое зрелище.

Сериал получил высокие оценки критиков, однако не понравился некоторым участникам «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за исторических неточностей. Так, например, Мэджик Джонсон заявил, что не собирается смотреть сериал, потому что ему не удалось передать атмосферу времени, в котором происходит действие.

Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс

Стойкость (2021, 2 сезона)

Драматический сериал от Apple TV+, который рассказывает о том, с какими трудностями сталкиваются баскетболисты на пути к славе. Главный герой — подросток Джей Карсон, который мечтает о профессиональной карьере. Он становится учеником бывшего профессионального баскетболиста Айка. На пути к своей цели ему предстоит столкнуться не только с профессиональными, но и с личными проблемами, связанными с трудностями переходного возраста, поиском своего места в жизни, отношениями в коллективе и общением с родителями.

Сериал частично основан на биографии легендарного баскетболиста Кевина Дюранта, который дважды становился чемпионом НБА.

Стойкость

Последний танец (2020, 1 сезон)

Документальный сериал, рассказывающий о самом высокооплачиваемом спортсмене за всю историю и самом известном баскетболисте в мире Майкле Джордане . Сюжет развивается вокруг сезона 1997/1998, ставшего последним, когда Джордан играл за «Чикаго Буллз».

Сериал содержит эксклюзивные архивные кадры, снятые в течение всего сезона 1997/1998, а также интервью с почти сотней деятелей НБА.

Последний танец

Баскетбол Куроко (2012, 3 сезона)

Если вы думаете, что сериалы про баскетбол снимают только в Америке, вы ошибаетесь. «Баскетбол Куроко» — анимационная баскетбольная история родом из Японии. Ее главный герой — старшеклассник Тэцуя Куроко, который был участником прославленной баскетбольной команды средней школы Тэйко. На новом месте Куроку также вступает в баскетбольную команду, к которой скоро присоединяется Тайка Кагами, много лет живший в США и из-за этого с предубеждением относящийся к японскому баскетболу.

Сериал снят по одноименной манге Тадатоси Фудзимаки, которая в 2012 году стала второй самой продаваемой в Японии после манги о пиратах One price.

Баскетбол Куроко

Сэмюэл Л. Джексон в роли принципиального школьного тренера Кена Картера, который в середине сезона принимает противоречивое решение и запрещает своим подопечным тренировки, пока они не исправят оценки и не повысят успеваемость. Это решение поначалу вызывает жесткое сопротивление, но вскоре тренеру и баскетболистам удастся найти общий язык.

Фильм основан на реальной истории, произошедшей в Ричмонде в 1999 году. А еще именно в «Тренере Картере» Ченнинг Татум впервые появился на большом экране.

Тренер Картер

Для тех, кто не определился, что ему ближе — анимация или игровое кино, — есть прекрасный гибридный вариант, в котором обаятельные мультяшные персонажи соседствуют с настоящими людьми из плоти и крови. Действие происходит во вселенной мультсериала Looney Tunes. После того как герои атакованы агрессивными инопланетянами, Баггзу Банни удается уговорить их на сделку. Кролик предлагает инопланетянам сыграть в баскетбол, чтобы победившая команда могла решить судьбу мультгероев. Однако неуклюжие с виду захватчики не так-то просты: оказывается, они могут похищать чужие таланты и присваивать себе способности знаменитых игроков НБА. Чтобы получить шанс на победу, мультяшки обращаются за помощью к Майклу Джордану.

Оригинальное название фильма Space Jam содержит непереводимую игру слов. Помимо значения «джем, варенье», jam на баскетбольном сленге означает бросок сверху. Также словом jam называют короткометражки от Warner Bros.

Космический джем

Вуди Харрельсон в роли проходимца Билла Хойла, который, пользуясь существующим стереотипом о том, что белые плохо играют в баскетбол, обыгрывает уличных спортсменов и зарабатывает себе этим на жизнь. Когда долгов становится слишком много, Билли решает объединиться с другим игроком — баскетболистом Сидни, которого он уже пару раз обыгрывал, чтобы поправить свое финансовое положение.

В фильме снялись и профессиональные спортсмены. Так, в эпизодической роли появился баскетболист Фриман Уильямс, который играл в НБА.