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Лу за стеной
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Yoake tsugeru Ru no uta

Лу за стеной, 2017

2017 / Япония
7.3 Оцените
14 голосов
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О фильме

Мальчик Кай живет в Хинаси, глухой рыбацкой деревушке, со своим отцом и дедом, который делает зонтики от солнца. Кай одинок, недавний развод родителей и переезд из Токио в деревню вызывает в нем сложные чувства, да и школьная жизнь никакого оптимизма не рождает. Единственное утешение: он пишет песни и публикует их в Интернете. Однажды одноклассники Кунио и Юхо приглашают Кая присоединиться к их музыкальной группе. Их репетиционная база располагается на русалочьем острове — и как-то раз во время репетиции ребята знакомятся с морской русалкой — любительницей веселых песен и танцев по имени Лу. Лу с Каем быстро становятся друзьями, и между ними устанавливаются доверительные отношения. Между тем, выясняется, что город — в опасности, и Каю предстоит хорошенько постараться, чтобы спасти Хинаси и его обитателей.

7.3 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 17 мая 2017
Премьера в мире 17 мая 2017
Возраст 12+
Режиссер
Масааки Юаса
Масааки Юаса
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Лу за стеной 2 постера
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