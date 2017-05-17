Лу за стеной, 2017

Мальчик Кай живет в Хинаси, глухой рыбацкой деревушке, со своим отцом и дедом, который делает зонтики от солнца. Кай одинок, недавний развод родителей и переезд из Токио в деревню вызывает в нем сложные чувства, да и школьная жизнь никакого оптимизма не рождает. Единственное утешение: он пишет песни и публикует их в Интернете. Однажды одноклассники Кунио и Юхо приглашают Кая присоединиться к их музыкальной группе. Их репетиционная база располагается на русалочьем острове — и как-то раз во время репетиции ребята знакомятся с морской русалкой — любительницей веселых песен и танцев по имени Лу. Лу с Каем быстро становятся друзьями, и между ними устанавливаются доверительные отношения. Между тем, выясняется, что город — в опасности, и Каю предстоит хорошенько постараться, чтобы спасти Хинаси и его обитателей.