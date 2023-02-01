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Мэри и ведьмин цветок Мэри и ведьмин цветок
Киноафиша Фильмы Мэри и ведьмин цветок Мэри и ведьмин цветок, 2017: актеры и роли
Meari to majo no hana / Mary and the Witch's Flower Мэри и ведьмин цветок 2017 / Япония
7.7 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Мэри и ведьмин цветок, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хиромаса Ёнэбаяси Хиромаса Ёнэбаяси Hiromasa Yonebayashi
В ролях
Хана Сугисаки Хана Сугисаки Hana Sugisaki Рюносукэ Камики Рюносукэ Камики Ryunosuke Kamiki Юки Амами Юки Амами Yuki Amami Фумие Кохината Фумие Кохината Fumiyo Kohinata Хикари Мицусима Хикари Мицусима Hikari Mitsushima Синобу Отакэ Синобу Отакэ Shinobu Ootake Эрико Ватанабэ Эрико Ватанабэ Eriko Watanabe
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