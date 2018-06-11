Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гостиница Окко Гостиница Окко
Киноафиша Фильмы Гостиница Окко
Okko inn

Гостиница Окко, 2018

2018 / Япония
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Аниме о девочке, живущей в гостинице с необычными постояльцами.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Когда родители Окко погибают в аварии, а она чудом остается жива, девочка переезжает к бабушке и помогает ей в управлении небольшой гостиницей, полной необычных постояльцев и секретов.

Китаро Косака начинал свою карьеру в мультипликации в качестве аниматора. Его карьера тесно связана с всемирно известной студией Ghibli — детищем режиссера Хаяо Миядзаки. На счету Косаки участие в создании одних из лучших мультфильмов Миядзаки: «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками» и другие. «Гостиница Окко» получилась по-настоящему японским произведением, где темы смерти, услужливости как добродетели и приверженности традициям обыгрываются в соответствии с философией Востока.

Маленькая Окко (Сэиран Кобаяси) теряет родителей в автомобильной аварии и теперь вынуждена отправиться жить к бабушке и помогать ей содержать небольшую гостиницу рядом с горячими источниками. Пока девочка пытается справляться со своими новыми обязанностями, она обнаруживает, что в гостинице обитают дружелюбные призраки, видеть которых может только она. Один из них, Ури-Бо (Сацуми Мацуда), был другом детства бабушки Окко, а теперь пытается помогать Окко по мере своих возможностей. Девочке предстоит не только узнать больше об удивительных обитателях гостиницы, но и научиться быть хорошим другом.

Аниме основано на одноименной серии японских детских романов Хироко Рэйдзё.

Кроме фильма на основе одноименного романа, в 2018 году также был выпущен 24-серийный аниме-сериал.

Премьера фильма состоялась на международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

Режиссер Китаро Косака принимал участие в создании фильмов Хаяо Миядзаки «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и «Ветер крепчает» в качестве мультипликатора.

По словам режиссера, его любимым персонажем в картине является Мацуки.

В процессе подготовки к ленте режиссер Китаро Косака съездил в несколько городов Японии, известных своими горячими источниками. Он узнал, что люди впервые заинтересовались ими, когда заметили, что животные залечивают раны водой из них, что стало одним из лейтмотивов этого аниме.

Орико Сэки по прозвищу Окко переезжает к бабушке, чтобы помогать в небольшой семейной гостинице. Там она обнаруживает призрака — бойкого мальчика Ури-Бо, одного из многих магических постояльцев отеля. Окко предстоит раскрыть и другие секреты, которые скрывает гостиница, а еще разобраться — всегда ли нужно слушать старших и что значит быть настоящим другом.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 октября 2020
Премьера в мире 11 июня 2018
Возраст 12+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Китаро Косака
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Гостиница Окко 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Вперемешку с разного рода жанровыми картинами на экраны российских кинотеатров выходит аниме Китаро Косака «Гостиница Окко» со всеми мифическими причудами. Словно чувствуя тревожное состояние всех жителей страны, прокатчики пытаются привнести тепла и доброты с помощью кинематографических историй и не забывают о самых маленьких. Рассказываем, как японские мультипликаторы снова обсуждают серьезные темы через мелодраматику и фантастику. Гостиница Окко Маленькая девочка Орико…
Читать
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши