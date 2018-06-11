Гостиница Окко, 2018

Когда родители Окко погибают в аварии, а она чудом остается жива, девочка переезжает к бабушке и помогает ей в управлении небольшой гостиницей, полной необычных постояльцев и секретов.

Китаро Косака начинал свою карьеру в мультипликации в качестве аниматора. Его карьера тесно связана с всемирно известной студией Ghibli — детищем режиссера Хаяо Миядзаки. На счету Косаки участие в создании одних из лучших мультфильмов Миядзаки: «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками» и другие. «Гостиница Окко» получилась по-настоящему японским произведением, где темы смерти, услужливости как добродетели и приверженности традициям обыгрываются в соответствии с философией Востока.

Маленькая Окко (Сэиран Кобаяси) теряет родителей в автомобильной аварии и теперь вынуждена отправиться жить к бабушке и помогать ей содержать небольшую гостиницу рядом с горячими источниками. Пока девочка пытается справляться со своими новыми обязанностями, она обнаруживает, что в гостинице обитают дружелюбные призраки, видеть которых может только она. Один из них, Ури-Бо (Сацуми Мацуда), был другом детства бабушки Окко, а теперь пытается помогать Окко по мере своих возможностей. Девочке предстоит не только узнать больше об удивительных обитателях гостиницы, но и научиться быть хорошим другом.