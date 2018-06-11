Гостиница Окко, 2018

Когда родители Окко погибают в аварии, а она чудом остается жива, девочка переезжает к бабушке и помогает ей в управлении небольшой гостиницей, полной необычных постояльцев и секретов.
Китаро Косака начинал свою карьеру в мультипликации в качестве аниматора. Его карьера тесно связана с всемирно известной студией Ghibli — детищем режиссера Хаяо Миядзаки. На счету Косаки участие в создании одних из лучших мультфильмов Миядзаки: «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками» и другие. «Гостиница Окко» получилась по-настоящему японским произведением, где темы смерти, услужливости как добродетели и приверженности традициям обыгрываются в соответствии с философией Востока.
Маленькая Окко (Сэиран Кобаяси) теряет родителей в автомобильной аварии и теперь вынуждена отправиться жить к бабушке и помогать ей содержать небольшую гостиницу рядом с горячими источниками. Пока девочка пытается справляться со своими новыми обязанностями, она обнаруживает, что в гостинице обитают дружелюбные призраки, видеть которых может только она. Один из них, Ури-Бо (Сацуми Мацуда), был другом детства бабушки Окко, а теперь пытается помогать Окко по мере своих возможностей. Девочке предстоит не только узнать больше об удивительных обитателях гостиницы, но и научиться быть хорошим другом.
Аниме основано на одноименной серии японских детских романов Хироко Рэйдзё.
Кроме фильма на основе одноименного романа, в 2018 году также был выпущен 24-серийный аниме-сериал.
Премьера фильма состоялась на международном фестивале анимационных фильмов в Анси.
Режиссер Китаро Косака принимал участие в создании фильмов Хаяо Миядзаки «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и «Ветер крепчает» в качестве мультипликатора.
По словам режиссера, его любимым персонажем в картине является Мацуки.
В процессе подготовки к ленте режиссер Китаро Косака съездил в несколько городов Японии, известных своими горячими источниками. Он узнал, что люди впервые заинтересовались ими, когда заметили, что животные залечивают раны водой из них, что стало одним из лейтмотивов этого аниме.
Орико Сэки по прозвищу Окко переезжает к бабушке, чтобы помогать в небольшой семейной гостинице. Там она обнаруживает призрака — бойкого мальчика Ури-Бо, одного из многих магических постояльцев отеля. Окко предстоит раскрыть и другие секреты, которые скрывает гостиница, а еще разобраться — всегда ли нужно слушать старших и что значит быть настоящим другом.