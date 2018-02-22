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Мэри и ведьмин цветок Мэри и ведьмин цветок
Киноафиша Фильмы Мэри и ведьмин цветок Отзывы о мультфильме «Мэри и ведьмин цветок»
Meari to majo no hana / Mary and the Witch's Flower Мэри и ведьмин цветок 2017 / Япония
7.7 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о мультфильме «Мэри и ведьмин цветок»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Когнитивный диссонанс - так в психологии называется состояние, в которое способен повергнуть зрителя мультфильм «Мэри и ведьмин цветок». Сложно не запутаться, когда с экрана девочка с характерной для японской анимации мимикой и внешностью кричит «Меня зовут Мэри Смит!». Поэтому перед началом просмотра нужно настроиться, что перед вами развернётся во всех смыслах необычная сказка, а все приземлённые представления об аниме усадить на ближайшую метлу и отправить за три…

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Зинаида Кончакова 22 февраля 2018, 15:29
Оценка
Быстрее бы
22 февраля 2018, 15:29 Ответить
Irina Rudenko 28 февраля 2018, 17:43
Оценка
очень жду, спасибо, Променад, за возможность
28 февраля 2018, 17:43 Ответить
Михаил Бауэр 1 марта 2018, 19:25
Оценка
Чудесный!
1 марта 2018, 19:25 Ответить
Екатерина Францен 2 марта 2018, 13:11
Оценка
Отличный мультик!! Только пришли из кинотеатра, дочке 6 лет, в восторге! Плакала вконец от переполняющих эмоций)
2 марта 2018, 13:11 Ответить
Виктория Михайлова 9 марта 2018, 11:51
Оценка
Отличный анимационный фильм, оставляет очень приятное впечатление после просмотра. Я смотрела в кинотеатре где присутствовало очень много детей. Дети смотрели с большим интересом и советую всем любителем аниме жанра
9 марта 2018, 11:51 Ответить
Hotaru Naoki 12 марта 2018, 06:25
Оценка
Достаточно интересный мультфильм, но в нём нет той изюминки которая способна затянуть человека на долгое время. Большая часть персонажей очень даже хорошо прописана, кроме главной героини, ибо она несколько Мэри Сью.
12 марта 2018, 06:25 Ответить
Амалия Чалушкова 16 марта 2018, 14:21
Хорошее аниме, всем совету сходить,удачи:)
16 марта 2018, 14:21 Ответить
Александр Кенсин 26 апреля 2018, 05:05
Мэри находит Ведьмин цветок!
Мэри отправляется на каникулы в глухую деревеньку, где Интернета нет в принципе. В общем, скукотища. Но неожиданно все меняется, когда рыжая девочка находит красивый цветок... И метлу. Мэри отправляется на метле, вместе с чёрным котом, в Университет магии, где ее принимают за ведьму. Ведь у Мэри рыжие волосы, летающая метла и чёрный кот! Но девочка даже не знает, во что ввязалась...

Первое аниме от Студии "Понок", куда ушел из "Гибли" Хиромаса Ёнэбаяси. Получилось лучше, чем предполагалось, но не больше.
История девочки, которая случайно попала из огня да в полымя.
Это не лучшая работа Ёнэбаяси, который подарил нам, когда работал в "Гибли", такие шедевры, как "Ариетти" и "Вспоминая Марни".
В новой работе осталась рисовка от "Гибли" (все-таки режиссёр проработал там долго), но аниме сильно уступает прошлым работам.
В попытке поймать сразу двух котов - чёрного и серого - узнается очень много из "Гибли": тут и остров волшебников в небе, привет "Лапуте", и Юбаба из "Волшебного путешествия Сэн-Тихиро", и фонарики оттуда же (только у Миядзаки фонарик ходил на ножке, но отсылка слишком явная), наконец, коты и... и ведьмочка поневоле, привет Кики из "Ведьминой службы доставки".
Есть и капли серого и чёрного цвета, которые пытаются схватить всех, а иногда похожи на летающих рыбок из "Понё на утёсе", и еще очень много мелочей.
Университет магии очень уж напоминает Хогвартс, а создания-помощники - таких же из "Наусикаии".
Сюжет проработан не идеально, есть моменты, где если бы не качественная рисовка, то было бы совсем не очень, только она и вытягивает.
Есть и много нераскрытых персонажей, например, ученики этого Университета, там вообще ноль информации про них, никто не подошел к Мэри, не познакомился... и это учитывая, какой фурор она произвела.
В целом посмотреть можно.

За что еще можно похвалить - за полёты Мэри на метле с котом, они очень трогательны, но их так мало.
"Мэри и Ведьмин цветок" - это далеко не "Гибли", а просто "Понок", хотя и красиво, но и всё.
Пересматривать, как шедевры "Гибли" не тянет, по глубине аниме очень сильно проигрывает, оставаясь просто неплохим и забавным, спасибо за это рыжей девчонке с котом на метле, все остальное - не то.
Если "Кики" хочется пересмотреть много раз, то это аниме - нет.

Моя оценка: 5 из 10.

Copyright © Текст by sunsinta, 2018
26 апреля 2018, 05:05 Ответить
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