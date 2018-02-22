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Когнитивный диссонанс - так в психологии называется состояние, в которое способен повергнуть зрителя мультфильм «Мэри и ведьмин цветок». Сложно не запутаться, когда с экрана девочка с характерной для японской анимации мимикой и внешностью кричит «Меня зовут Мэри Смит!». Поэтому перед началом просмотра нужно настроиться, что перед вами развернётся во всех смыслах необычная сказка, а все приземлённые представления об аниме усадить на ближайшую метлу и отправить за три…