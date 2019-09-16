Трагикомедия «Котел» расскажет историю молодого парня Савелия, переживающего экзистенциальный кризис. Савелий – довольно успешный предприниматель, несмотря на весьма юный возраст и условия, в которых он живет.

Парень родился, вырос и планирует остепениться «на районе». Здесь его все устраивает: есть друзья, девушка, прибыльный бизнес — компьютерный клуб «Котел». Савелий и не мечтает о большем, и тем более не хочет менять свою жизненную философию. Однако его лучший друг внезапно кончает жизнь самоубийством — в центре Москвы спрыгивает с моста, не оставляя прощальной записки. Никто не знает, почему он это сделал, но это событие переворачивает мир героя с ног на голову.

Друзья уже не кажутся теми людьми, с которыми он готов строить свое будущее. Отношения с возлюбленной заходят в тупик, а бизнес — напоминает стоячее болото, которое тянет героя вниз. Алкоголь, посиделки по вечерам, друзья, которые больше не понимают его – все это сводит Савелия с ума и он решает порвать с рутиной и начать все заново.

Герой уже готов сбежать с района, но старые друзья, незапланированные обстоятельства и собственный страх мешают Савелию исполнить задуманное. Только чудо поможет ему преодолеть себя.