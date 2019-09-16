Трагикомедия «Котел» расскажет историю молодого парня Савелия, переживающего экзистенциальный кризис. Савелий – довольно успешный предприниматель, несмотря на весьма юный возраст и условия, в которых он живет.
Парень родился, вырос и планирует остепениться «на районе». Здесь его все устраивает: есть друзья, девушка, прибыльный бизнес — компьютерный клуб «Котел». Савелий и не мечтает о большем, и тем более не хочет менять свою жизненную философию. Однако его лучший друг внезапно кончает жизнь самоубийством — в центре Москвы спрыгивает с моста, не оставляя прощальной записки. Никто не знает, почему он это сделал, но это событие переворачивает мир героя с ног на голову.
Друзья уже не кажутся теми людьми, с которыми он готов строить свое будущее. Отношения с возлюбленной заходят в тупик, а бизнес — напоминает стоячее болото, которое тянет героя вниз. Алкоголь, посиделки по вечерам, друзья, которые больше не понимают его – все это сводит Савелия с ума и он решает порвать с рутиной и начать все заново.
Герой уже готов сбежать с района, но старые друзья, незапланированные обстоятельства и собственный страх мешают Савелию исполнить задуманное. Только чудо поможет ему преодолеть себя.
Картина «Котел» стала дебютом на большом экране режиссера Евы Басс. Она также принимала активное участие в написании сценария.
Помимо Евы Басс, фильм «Котел» стал дебютом и для остальных членов проекта — сценариста Никиты Касимцева и актеров Артура Илюшкина и Артема Дубры.
Премьерный показ ленты «Котел» состоялся на открытом российском фестивале кино и театра «Амурская осень» в сентябре 2019 года и забрал сразу две награды: приз за лучшую мужскую роль получил Александр Кузнецов, а приза за лучшую операторскую работу – Михаил Вихров.
Исполнитель главной роли Алексей Кузнецов стал лауреатом открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в 2019 году.
Автором одного из постеров к фильму стал актер Артур Илюшкин, исполнивший роль Ильдара.
Фильм был частично профинансирован через краудфандинг. Приобретение некоторых лотов позволяло спонсорам принять участие в создании фильма: например, в озвучке.
Некоторые члены съемочной группы появились в картине в качестве актеров массовки: например, сценарист Никита Касимцев и гример Елена Чугунова.
Так как у проекта не было государственной поддержки, создатели были вынуждены самостоятельно искать деньги на производство: им пришлось продать что-то из своих вещей, уговорить актеров и съемочную команду работать за меньшие деньги, чем обычно, и искать локации через друзей, чтобы им было позволено снимать бесплатно.
По словам сценариста Никиты Касимцева, сценарий был частично вдохновлен творчеством Франца Кафки.
Савелий, владелец компьютерного клуба «Котёл», был доволен своей жизнью на Районе — до момента подозрительного самоубийства товарища. Под впечатлением от этой трагедии Савелий решил порвать с окружением и убраться с Района подальше. Но старые друзья и многочисленные, порой абсурдные, обстоятельства не хотят отпускать героя.