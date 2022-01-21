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Assault

Штурм, 2022

2022 / Россия / Казахстан
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Факты О фильме

Фильм представлен в основной программе 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме

Школа в Каратасе захвачена группой неизвестных. Они берут детей в заложники, но не предъявляют никаких требований. Местная полиция не может запросить подкрепление из города из-за проблем с коммуникацией, вызванных снежной бурей. Местный учитель Тазши понимает, что помощи ждать придется долго и собирает штурмовую группу из родителей, чьих детей держат в заложниках. За ночь они должны решить вопросы насчёт атаки и принять за нее ответственность.

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Адильхан Ержанов
В ролях
Азамат Нигманов
Азамат Нигманов
Александра Ревенко
Александра Ревенко
Нурлан Батыров
Данияр Алшинов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Штурм 1 постер
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