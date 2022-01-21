Штурм, 2022

Школа в Каратасе захвачена группой неизвестных. Они берут детей в заложники, но не предъявляют никаких требований. Местная полиция не может запросить подкрепление из города из-за проблем с коммуникацией, вызванных снежной бурей. Местный учитель Тазши понимает, что помощи ждать придется долго и собирает штурмовую группу из родителей, чьих детей держат в заложниках. За ночь они должны решить вопросы насчёт атаки и принять за нее ответственность.