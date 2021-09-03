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Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Aleksey Filimonov
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Алексей Филимонов
Aleksey Filimonov
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Дата рождения
3 февраля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Иркутск, СССР (Россия)
Биография Алексея Филимонова
Родился 3 февраля 1981 года. Иркутск, СССР (Россия).
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Фильмография Алексея Филимонова
14+: Продолжение
мелодрама
2023, Россия
0.0
Девятаев
военный, биография
2021, Россия
7.0
Котел
драма
2020, Россия
5.0
Бык
драма, криминал
2019, Россия
7.0
Большая поэзия
драма, боевик
2018, Россия
5.0
Амун
драма
2016, Россия
5.0
Про Любовь
комедия
2015, Россия
6.0
Еще один год
драма
2014, Россия
5.0
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