Бремя, 2017

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В мире произошёл зомби-апокалипсис. Когда, как и почему — неважно. Важны только последствия: после укуса человек за двое суток превращается в зомби и живёт только самыми агрессивными животными инстинктами. Выжившие прячутся и добывают себе еду. Главный герой Энди (Мартин Фриман) и его семья живут в плавучем доме и стараются не контактирвать не только с людьми, но и с сушей вообще. Но однажды во время поиска вещей и продуктов жену всё-таки кусают. Прежде чем обратиться в зомби, она просит…