Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бремя Бремя
Киноафиша Фильмы Бремя
Cargo

Бремя, 2017

2017 / Австралия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Постапокалиптический триллер о том, как отец пытается спасти свою дочь любой ценой.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 18 мая 2018
Премьера в мире 6 октября 2017
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Бен Хоулинг
В ролях
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Карен Писториус
Карен Писториус
Дэвид Галпилил
Дэвид Галпилил
Сьюзи Портер
Сьюзи Портер
Крис МакКвейд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бремя 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В мире произошёл зомби-апокалипсис. Когда, как и почему — неважно. Важны только последствия: после укуса человек за двое суток превращается в зомби и живёт только самыми агрессивными животными инстинктами. Выжившие прячутся и добывают себе еду. Главный герой Энди (Мартин Фриман) и его семья живут в плавучем доме и стараются не контактирвать не только с людьми, но и с сушей вообще. Но однажды во время поиска вещей и продуктов жену всё-таки кусают. Прежде чем обратиться в зомби, она просит…
Читать
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Бремя
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
На злобу дня: 10 новых фильмов об опасных вирусах 20 января в российский прокат выходит новый фильм о мире, переживающем вспышку опасного вируса — «Антитела» со звездным дуэтом Джона Малковича и Джонатана Риза Майерса в касте. К скорой премьере Киноафиша вспоминает другие примечательные новеллы жанра.
Написать
17 января 2022 13:21
Ограбление казино и семейная комедия: 10 фильмов и сериалов про зомби на Netflix Ходячие мертвецы прочно обосновались на стриминговом сервисе, причём авторы раскрывают истории нежити в совершенно разных жанрах.
Написать
25 сентября 2021 10:05
10 фильмов Netflix, которые вы могли пропустить Стриминговый гигант давно уже привлекает лучших режиссёров и актёров. Однако помимо известных всем «Ирландца» и «Брачной истории» есть множество фильмов, которые наверняка порадуют любителей кино.
Написать
23 октября 2020 16:52
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши