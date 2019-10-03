Действие картины происходит в альтернативной Америке. Здесь еще в 50-х годах 20 века обнаружили людей с необычными способностями. Их начали использовать в строительстве. Однако вскоре работа силачей стала не нужна – их заменили роботы. Теперь кто-то боится супергероев, а кто-то пытается контролировать. Коннор умеет генерировать электричество, но пытается жить, как обычные люди. Только у него это плохо получается.
Главный герой еле-еле сводит концы с концами, но старается зарабатывать деньги честно. Он относится к тем жителям города, которые обладают необычными способностями. Когда власти начинают ущемлять права таких граждан, мужчина меняет свое мнение. После совершения мелкого правонарушения, ему приходится столкнуться с военизированной полицией.
|2 июля 2020
|Южная Корея