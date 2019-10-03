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Постер фильма Код 8
Постер фильма Код 8
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Код 8

Код 8

Code 8 18+
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Факты

О фильме

Действие картины происходит в альтернативной Америке. Здесь еще в 50-х годах 20 века обнаружили людей с необычными способностями. Их начали использовать в строительстве. Однако вскоре работа силачей стала не нужна – их заменили роботы. Теперь кто-то боится супергероев, а кто-то пытается контролировать. Коннор умеет генерировать электричество, но пытается жить, как обычные люди. Только у него это плохо получается.

  • Бюджет картины составил 2.4 миллиона долларов. Деньги собирали на платформе краундфандинга.
  • Роли в фильме исполнили двое звездных кузенов – Стивен и Робби Амелл. После выхода ленты было объявлено о подготовке к съемкам одноименного сериала, где они должны появиться в главных ролях.
  • Стивен Амелл должен был успеть завершить съемки в картине до того, как начнется работа над очередным сезоном сериала «Стрела».
  • Название считается отсылкой к полицейскому коду, который является обозначением для ограбления.
  • Существует короткометражка с тем же названием, что и полнометражный фильм. Сюжет в целом повторяется. В короткометражке снялись многие актеры, появившиеся в дальнейшем в полнометражной ленте.
  • В полицейском участке находится карта центра Берлина.

Главный герой еле-еле сводит концы с концами, но старается зарабатывать деньги честно. Он относится к тем жителям города, которые обладают необычными способностями. Когда власти начинают ущемлять права таких граждан, мужчина меняет свое мнение. После совершения мелкого правонарушения, ему приходится столкнуться с военизированной полицией.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 6 декабря 2019
Премьера в мире 3 октября 2019
Дата выхода
2 июля 2020 Южная Корея
Сборы в мире $157 209
Производство Collective Pictures, Blue Ice Pictures, Colony Pictures
Другие названия
Code 8, Code 8: Renegados, Kod 8, Код 8, Kód 8, 8級警戒, A nyolcas kód, CODE 8／コード・エイト, Código 8, Kood 8, La Khon Khot Phalang, Săn Lùng Dị Nhân
Режиссер
Джефф Чан
В ролях
Стивен Амелл
Стивен Амелл
Робби Амелл
Робби Амелл
Грег Брайк
Грег Брайк
Кари Матчетт
Аарон Абрамс
Аарон Абрамс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Код 8

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