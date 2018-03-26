«Я сражаюсь с великанами»: Рецензия Киноафиши

Большое сражение маленького человека

Жила-была девочка Барбара. У неё был огромный молот, с помощью которого она побеждала страшных великанов, грозивших уничтожить мир. Или же всё не так. В небольшом городе, в бедной семье с братом и сестрой жила замкнутая девочка Барбара. Она не умела, да и не очень-то хотела общаться со сверстниками, за исключением новой подруги — англичанки Софии. Но Барбара искренне верила, что занимается очень важным делом — она спасала свой городок от великанов, которые регулярно приходили из леса. Девочка строила для них ловушки, изучала заклинания и записывала всю важную информацию. И пусть ей никто не верил, пусть окружающие считали странной, Барбара знала — она спасает мир. А ещё она носила заячьи ушки.

Кадр из фильма «Я сражаюсь с великанами»

Детские травмы, детские переживания. Наконец-то эти темы перестали быть участью исключительно обособленных жанров или подростковых комедий. Даже в хите прошлого года — фильме «Оно» — авторы гораздо больше времени уделили именно детским проблемам и их взаимоотношениям с внешним миром, чем это было показано в первой экранизации. Фильм «Я сражаюсь с великанами» основан на знаменитой ограниченной серии комиксов «Я убиваю великанов» (в оригинале картина называется так же). Авторы комикса концентрировались именно на проблемах ребёнка-изгоя, столкнувшегося с трудностями. И в данном случае поклонники исходника могут быть спокойны — в экранизацию перенесли всё максимально близко.

Кадр из фильма «Я сражаюсь с великанами»

Сюжет фильма построен очень правильно: здесь не передавливают ни одну из заданных тем, заставляя зрителя до самого конца сомневаться в реальности происходящего. И, похоже, этим режиссёр Андерс Вальтер, работавший раньше в основном с короткометражками, пытается показать жизненные проблемы именно глазами ребёнка. Есть одна интересная теория о книге и мультфильме «Трое из Простоквашино» (не та, что распространяется в интернете о заброшенной деревне и страшных событиях). Некоторые считают, что дружба Дяди Фёдора с котом и собакой — выдумка мальчика, который был слишком одинок. И он фантазирует, что кот и собака умеют разговаривать и разумно мыслят, чтобы найти себе хоть каких-то друзей. И он искренне верит в то, что всё это правда, втягивая в свою игру окружающих.

Кадр из фильма «Я сражаюсь с великанами»

К этой теории мало кто относится слишком серьёзно, тем более её не подтверждают и не опровергают авторы. Но, как ни странно, в «Я сражаюсь с великанами» есть отголоски ровно той же мысли. Барбара убеждена в важности своей миссии, она с полной серьёзностью готовится к сражениям и хочет защитить близких ей людей. И неважно, верят окружающие в это или нет. Чтобы попасть в мир девочки, им приходится хоть на время принять её правила игры и выслушать аргументы. А возможно, и самим поверить, что всё на самом деле. И в этом контексте уже не так важно: это бегство от реальности, попытка маленького человека сделать хоть что-то или правда, которую не хотят видеть окружающие.

Кадр из фильма «Я сражаюсь с великанами»

Простота съёмок здесь полностью компенсируется самой темой, которая затягивает с головой. Есть поговорка «ребенка на сцене переиграть невозможно». В кино и театре это далеко не всегда правда, но вот в жизни именно так. И потому даже в тех немногих местах, где актёрам немного не хватает таланта эмоционально «дожать» сцену, срабатывает что-то внутри самого зрителя, который найдёт оправдание этим поступкам. Учитывая юность большинства персонажей, знакомых лиц на экране довольно мало. Но есть Зои Салдана в роли школьного психолога, который хочет помочь героине, и Имоджен Путс, сыгравшая сестру Барбары. Но здесь даже трудно сказать, кто из актёров выглядит на экране живее и органичнее, дети сами вытягивают многие сцены.

Кадр из фильма «Я сражаюсь с великанами»

Если смотреть фильм чуть внимательнее, можно заметить, насколько органично сочетаются все составляющие. Музыка, скорее всего, сама по себе запомнится мало, но она везде и всегда ровно к месту. Общие планы и съёмки природы точно отображают переживания Барбары, ближе к финалу меняется сама цветовая гамма на экране, снова подтверждая, что всё показано через призму восприятия девочки. Возможно, в этой истории слишком уж прямолинейный финал, но в этом трудно винить авторов комикса и режиссёра фильма. Мораль и эмоции здесь важнее интриг и неоднозначности. Всё-таки более правильно попытаться понять мир ребенка, чем просто развлечь зрителя.

Алексей Хромов

В российском прокате с 29 марта 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Я сражаюсь с великанами»