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Жила-была девочка Барбара. У неё был огромный молот, с помощью которого она побеждала страшных великанов, грозивших уничтожить мир. Или же всё не так. В небольшом городе, в бедной семье с братом и сестрой жила замкнутая девочка Барбара. Она не умела, да и не очень-то хотела общаться со сверстниками, за исключением новой подруги — англичанки Софии. Но Барбара искренне верила, что занимается очень важным делом — она спасала свой городок от великанов, которые регулярно приходили из…