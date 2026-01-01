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Ноэль Кларк
Noel Clarke
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Персоны
Ноэль Кларк
Ноэль Кларк
Noel Clarke
Дата рождения
6 декабря 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Ноэля Кларка
Родился 6 декабря 1975 года. Лондон, Великобритания.
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Популярные фильмы
7.7
Торчвуд
(2006)
7.0
Друзья рыбака
(2019)
6.9
Центурион
(2009)
Фильмография Ноэля Кларка
5.1
Спецслужба: Сигнал тревоги
SAS: Red Notice
боевик
2020, Великобритания
4.8
Афера Оливера Твиста
Twist
боевик, драма
2020, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Коррупционер
The Corrupted
криминал, триллер
2019, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Друзья рыбака
Fisherman's Friends
драма, комедия, мюзикл
2019, Великобритания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.2
10 на 10
10x10
триллер
2018, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
4.7
Бунтарка без причины
Wild Honey Pie!
драма
2018, Великобритания
4.2
Певчая птица
Songbird
драма, мюзикл
2018, Великобритания
6.9
Я сражаюсь с великанами
I Kill Giants
фэнтези, драма
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Ноэле Кларке
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