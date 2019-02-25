Наша рецензия

Дэвид Шефф был журналистом и сотрудничал The New York Times. Его старший сын от первого брака Ник собирался стать писателем, но стал амфетаминовым наркоманом. Поединок отца с зависимостью взрослеющего ребенка продолжался десять лет и закончился чем-то, отдаленно напоминающим победу. Ник признал, что болен, долго лечился и к тридцати годам перестал употреблять наркотики. В начале 2019-го они выпустили совместную книгу High, а до того каждый написал по тому воспоминаний (изданных в разные годы…