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Красивый мальчик Красивый мальчик
Киноафиша Фильмы Красивый мальчик Отзывы о фильме «Красивый мальчик»
Beautiful Boy Красивый мальчик 2018 / США
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Красивый мальчик»

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Наша рецензия

Дэвид Шефф был журналистом и сотрудничал The New York Times. Его старший сын от первого брака Ник собирался стать писателем, но стал амфетаминовым наркоманом. Поединок отца с зависимостью взрослеющего ребенка продолжался десять лет и закончился чем-то, отдаленно напоминающим победу. Ник признал, что болен, долго лечился и к тридцати годам перестал употреблять наркотики. В начале 2019-го они выпустили совместную книгу High, а до того каждый написал по тому воспоминаний (изданных в разные годы…

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arina.tropinova 25 февраля 2019, 19:40
Оценка
Фильм, в котром наркомания демаргинализируется. Это просто болезнь( как рак или туберкулез), которая может коснуться всякой скмьи. Герои пытаются исправить и исправиться, но потом научаются жить с этим, не стыдясь себя, не обвиняя, не прекращая любить.
25 февраля 2019, 19:40 Ответить
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