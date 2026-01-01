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Эми Акино
Эми Акино Amy Aquino
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Эми Акино

Amy Aquino

Дата рождения
20 марта 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Тинек, Нью-Джерси, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр

Биография Эми Акино

Родилась 20 марта 1957 года. Тинек, Нью-Джерси, США.

Популярные фильмы

Умерь свой энтузиазм 8.6
Умерь свой энтузиазм (2000)
Менталист 8.3
Менталист (2008)
Босх 8.2
Босх (2014)

Фильмография Эми Акино

Паук-Нуар
Паук-Нуар
детектив, фантастика 2026, США
Ритм – это танцор 7.3
Ритм – это танцор Rhythm Is a Dancer
комедия, драма 2025, США
Сокол и Зимний Солдат 7
Сокол и Зимний Солдат
боевик, фантастика, мини-сериал 2021, США
Красивый мальчик 7.5
Красивый мальчик Beautiful Boy
драма 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Хакер 5.1
Хакер Ctrl Alt Delete
боевик, фантастика, триллер 2016, США
Эффект Лазаря 6
Эффект Лазаря The Lazarus Effect
триллер 2015, США
Смотреть трейлер Рецензия
Босх 8.3
Босх
драма, криминал, детектив 2014, США
Быть человеком 7.4
Быть человеком
драма, ужасы, мелодрама 2011, США/Канада
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