Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Награды
Эми Акино
Amy Aquino
Киноафиша
Персоны
Эми Акино
Эми Акино
Amy Aquino
Дата рождения
20 марта 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Тинек, Нью-Джерси, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Биография Эми Акино
Родилась 20 марта 1957 года. Тинек, Нью-Джерси, США.
Развернуть
Популярные фильмы
8.6
Умерь свой энтузиазм
(2000)
8.3
Менталист
(2008)
8.2
Босх
(2014)
Фильмография Эми Акино
Паук-Нуар
детектив, фантастика
2026, США
7.3
Ритм – это танцор
Rhythm Is a Dancer
комедия, драма
2025, США
7
Сокол и Зимний Солдат
боевик, фантастика, мини-сериал
2021, США
7.5
Красивый мальчик
Beautiful Boy
драма
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.1
Хакер
Ctrl Alt Delete
боевик, фантастика, триллер
2016, США
6
Эффект Лазаря
The Lazarus Effect
триллер
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.3
Босх
драма, криминал, детектив
2014, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.4
Быть человеком
драма, ужасы, мелодрама
2011, США/Канада
Показать еще
Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить