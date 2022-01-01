Наша рецензия

Лондон, 1843 год. Писатель Чарльз Диккенс (Дэн Стивенс) уже известен всему миру как автор «Приключений Оливера Твиста». Однако следующие три романа успеха у публики не имели. Писатель и рад бы создать очередной шедевр, но у него творческий кризис: из-под пера выходят только жирные кляксы. А расходы семьи тем временем стремительно растут. Четверо детей по лавкам, пятый на подходе. Новый дом в ремонте, издатели недовольны отсутствием продаж. И тут измученный Диккенс принимает…