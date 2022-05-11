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TheatreHD: Генрих VIII
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Henry VIII

TheatreHD: Генрих VIII, 2012

2012 / Великобритания
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О фильме

Постановка Шекспировского театра «Глобус».

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 46 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 11 мая 2022
Возраст 16+
Режиссер
Марк Розенблатт
В ролях
Доминик Роуэн
Иэн МакНис
Иэн МакНис
Кейт Дюшен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Генрих VIII 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 7 Атриум
19:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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«TheatreHD: Генрих VIII» в кинотеатрах

Сегодня 14 вт 25 чт 4
Формат сеанса
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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