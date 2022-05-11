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TheatreHD: Генрих VIII
Henry VIII
TheatreHD: Генрих VIII, 2012
2012 / Великобритания
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Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме
Постановка Шекспировского театра «Глобус».
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мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность
2 часа 46 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
11 мая 2022
Возраст
16+
Режиссер
Марк Розенблатт
В ролях
Доминик Роуэн
Иэн МакНис
Кейт Дюшен
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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